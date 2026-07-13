Две команды из Алтайского края стали призерами сибирского этапа «Зарницы»

Финальный этап соревнований начнется 20 августа в Волгограде. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

В Красноярске подвели итоги окружного этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» по СФО. Призовые места в своих категориях заняли две команды из Алтайского края, сообщил в своем MAX-канале губернатор Виктор Томенко.

В течение пяти дней за победу боролись представители 10 сибирских регионов. В специальной категории второе место занял отряд «ВОИН 2025» из Алтайского краевого архитектурно-строительного колледжа (Барнаул). В средней возрастной категории третью строчку занял отряд «БригаТОПчики», представлявший лицей «Бригантина» из Заринска.

Финальный этап соревнований начнется 20 августа в Волгограде и продлится до конца сентября. «Желаю дальнейших успехов нашим командам!» – написал глава региона.

Справка. «Зарница» – это военно-спортивная игра, в которой команды школьников и студентов соревнуются в военно-прикладных дисциплинах: тактике, огневой и строевой подготовке, ориентировании и оказании первой помощи.