В первую очередь топливо получают оперативные службы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Накануне в правительстве Алтайского края прошло очередное заседание оперативного штаба по топливообеспечению, который возглавляет губернатор Виктор Томенко. Рассказываем о текущих решениях, ситуации с бензином в Барнауле и Алтайском крае на 14 июля 2026 года.

Обслуживание вне очереди

На сегодняшний день в регионе в первую очередь топливо получают оперативные службы. В их числе автомобили скорой помощи, МЧС, транспорт правоохранительных органов, а также коммунальных службы, городские автобусы и маршрутки. Их должны обеспечить заправкой вне очереди.

«С целью решения данных задач достигнуты договоренности с руководством сетей АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний», – отметили в оперативном штабе.

Также внимание уделили грузоперевозкам, которые доставляют скоропортящуюся еду - свежее молоко, мясо и хлеб. Как отметили на заседании штаба «в целом сформированы и поддерживаются цепочки поставок продовольственных товаров во все территории Алтайского края». Кроме того, точечно принимаются решения по приоритетной заправке машин неотложки и «Аптек Алтая».

Немаловажный аспект в Алтайском каре в разгар летнего сезона – это обеспечение топливом агропромышленного сектора. Власти региона взаимодействует с Правительством России и федеральным Минсельхозом, чтобы обеспечить все предприятия АПК достаточным запасом топлива для проведения уборочных работ. В районы, где представлены только частные заправки, на которых ситуация с бензином особенно напряженная, организуются поставки топлива для оперативных служб, изыскиваются возможности доставки дополнительных объёмов нефтепродуктов.

Ситуация с бензином в Барнауле на 14 июля 2026 года, список АЗС

В Барнауле на оперативном совещании, которое провел глава города Вячеслав Франк, определили заправочные станции для обеспечения топливом городских служб жизнеобеспечения

Для заправки коммунальной техники будут использоваться АЗС по адреса ул. Сельскохозяйственная, 1а, пр. Калинина, 37а, пр. Космонавтов, 18а. Заправляться техника будет в определенные часы: с 08.00 до 11.00 часов, с 21.00 до 24.00 часов. Для этого на каждой АЗС выделены отдельные колонки и размещены соответствующие аншлаги.

По поручению главы города полицейские контролируют общественный порядок на данных АЗС. Кроме того, для наблюдения за обстановкой на заправках поручено привлечь сотрудников народной дружины «Барнаульская» и волонтеров.

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