Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
21 мая 2026 8:40

«Буди, выводи детей!»: беременная жительница Алтайского края вместе с мужем спасла четверых сыновей из огняфото

В алтайском селе Березовка многодетная семья за двадцать минут лишилась дома
Павел БАСТРЫГИН
Пожар произошел в ночь с 6 на 7 мая

Пожар произошел в ночь с 6 на 7 мая

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

20 лет стройки превратились в пепел всего за полчаса. В ночь с 6 на 7 мая в селе Березовка Первомайского района дотла выгорел дом Надежды и Евгения Степаненко, в котором они растили четверых сыновей. Надежда сейчас ждёт пятого ребенка. Пожарные извещатели не сработали, спасаться пришлось своими силами. «Комсомолка» пообщалась с погорельцами и выяснила детали происшествия.

«Женя, у нас баня горит!»

Пожар начался глубокой ночью. Из-за плохого самочувствия Надежды вся семья осталась ночевать на первом этаже, не поднимаясь в спальни. Это решение, возможно, и спасло им жизнь. Женщина проснулась попить воды и заметила в кухонном окне странное свечение. Выйдя далее, она увидела, что полыхает крыша стоящей во дворе бани-бочки.

«Я встала, увидела огонь. И тогда уже закричала мужу: "Женя, у нас баня горит!"» – вспоминает Надежда. Муж Евгений мгновенно среагировал, скомандовал выводить сыновей, а сам бросился к огнетушителям. «Никто же не думает сразу, что сгорит дом. Первая мысль – сейчас мы быстренько всё потушим», – делится женщина.

Увы, спасти дом не удалось

Увы, спасти дом не удалось

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Мальчишки – сыновьям 4, 7, 10 и 12 лет – выскочили на улицу в одних трусиках. Старшие дети успели вынести самое дорогое для них – домашних питомцев, хомяка и крысу. Сама Надежда успела схватить пакет с документами, перекрыть газовый кран и отогнать от здания автомобиль.

Как выяснилось позже, причиной пожара стала так называемая сэндвич-труба в бане. От дознавателей семья узнала, что такие трубы часто прогорают всего за три месяца, превращая каждую последующую топку в рулетку. Бане Степаненко было три года. В ту ночь кровля бани затлела, а жар быстро перекинулся на жилой дом, находившийся в семи метрах. Пластиковый сайдинг на фасаде расплавился, а пенополиуретановый утеплитель под ним вспыхнул как свечка. Огонь зашел в дом снаружи, через крышу, поэтому установленные в комнатах пожарные извещатели просто выгорели, так и не успев запищать…

Момент пожара попал в сводки пожарных

Момент пожара попал в сводки пожарных

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Библиотека, швейные машины и 20 лет стройки

Надежде и Евгению по 39 лет. Свой дом они строили по кирпичику с 2009 года, вложив в него все подаренные на свадьбу деньги. Сначала обустроили первый этаж на 90 квадратов, а когда семья разрослась, своими руками возвели мансардный этаж. Всего за три дня до пожара Евгений получил зарплату, купил плитку и полностью закончил отделку душевой комнаты на втором этаже. Теперь от этого ничего не осталось: легкий верхний этаж выгорел дотла, а стены первого этажа из бруса прогорели до середины.

«Это не просто дом, который мы где-то купили готовым. В каждый метр приложена наша работа, наши руки и душа. Мы его вынашивали, он нам как ребенок», – делится жительница села.

Вместе с домом семья потеряла всё имущество, бытовая техника и запасы продуктов. Но сильнее всего Надежда переживает из-за вещей, в которые была вложена душа. В самой дальней комнате дома располагалась её швейная мастерская. Женщина полностью обшивала сыновей – от нижнего белья до теплой зимней одежды. Год назад они приобрели профессиональные швейные машины и оверлок, а буквально за день до пожара Надежде доставили третью, распошивальную машину. Поработать на ней она так и не успела – только протестировала на лоскутках ткани.

Швейные принадлежности тоже выгорели...

Швейные принадлежности тоже выгорели...

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Ещё одна невосполнимая потеря – уникальная детская библиотека, которую Надежда бережно собирала с 19 лет. Она искала редкие книги с добрыми сказками и классическими иллюстрациями Сутеева, чтобы дети видели «мудрое, доброе, вечное». Вместе с книгами сгорели десятки настольных игр и головоломок.

«Холодильник, сушильная машина... Бытовую технику всё-таки можно купить новую. А вот эти старые книги, десятки настольных детских игр, головоломки – всё это выгорело, и чтобы восстановить такую коллекцию, требуются колоссальные усилия», – с грустью говорит Надежда.

Страховки у семьи не было: банки и страховые компании неохотно берут объекты частного строительства, выставляя огромные ежемесячные платежи, которые многодетная семья просто не могла себе позволить.

Семья Степаненко за столом

Семья Степаненко за столом

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Если бы не муж, я бы не справилась»

После ЧП в сводке МЧС написали, что мать в одиночку спасла детей и сама тушила пожар. Надежду это возмущает. Для нее главным героем той ночи был супруг.

«Если бы не муж, я бы не справилась. Во-первых, он был двигателем того, что мы строим дом, мы будем жить на земле. И сейчас он всё это двигает: планирует, считает, обзванивает. Мне передали, что в интернете писали, будто я там всё делала, а про мужа ни слова. Но на самом деле он всё оббегал! Если бы он не крикнул мне: "Буди, выводи детей!", я бы растерялась, у меня был ступор от этого зарева», – признается Надежда.

Сейчас семья Степаненко временно переселилась к 79-летней маме Надежды. В небольшом деревенском доме площадью всего 40 квадратных метров теперь теснятся семеро человек. Родители Евгения каждый день помогают сыну разбирать завалы и убирать гарь на пепелище. По планам они будут строить новый дом на этом же участке.

Для Надежды той ночью главным героем был супруг Евгений

Для Надежды той ночью главным героем был супруг Евгений

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Чтобы оградить сыновей от лишнего стресса, родители уже в понедельник отправили их в школу и на спортивные секции. Двое старших мальчиков занимаются греблей в колледже Олимпийского резерва, средний ходит в художественную школу, а семилетний сын – на гимнастику.

«Мы постарались детям максимально снизить уровень стресса. Разговоров о беде не ведем, просто объяснили: "Мы поменяли место жительства, но всё наладится, будем строить дом. Ваша задача – учиться и тренироваться"», – рассказывает Надежда.

Семья благодарна односельчанам, школам, родительским комитетам и тренерам, которые мгновенно объявили сбор вещей и продуктов. Одежды и обуви погорельцам привезли столько, что принимать её больше нет возможности – в маленьком домике бабушки её просто негде хранить. Сейчас многодетной семье необходима любая финансовая помощь и строительные материалы для закладки нового фундамента.

«Каждому человеку просто огромная благодарность. Даже не в объемах дело, а в самом факте того, что люди сочувствуют – это невероятно поддерживает», – говорит Надежда.

Как помочь семье Степаненко. Если вы хотите оказать поддержку, связаться с Надеждой Степаненко можно по номеру телефона: 8-913-251-8854.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Потерял сыновей, жену и тут новый удар…» На Алтае пенсионер в майские праздники остался на пепелище

В алтайском селе пенсионер остался без крыши над головой (Подробности)