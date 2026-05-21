Пожар произошел в ночь с 6 на 7 мая

20 лет стройки превратились в пепел всего за полчаса. В ночь с 6 на 7 мая в селе Березовка Первомайского района дотла выгорел дом Надежды и Евгения Степаненко, в котором они растили четверых сыновей. Надежда сейчас ждёт пятого ребенка. Пожарные извещатели не сработали, спасаться пришлось своими силами. «Комсомолка» пообщалась с погорельцами и выяснила детали происшествия.

«Женя, у нас баня горит!»

Пожар начался глубокой ночью. Из-за плохого самочувствия Надежды вся семья осталась ночевать на первом этаже, не поднимаясь в спальни. Это решение, возможно, и спасло им жизнь. Женщина проснулась попить воды и заметила в кухонном окне странное свечение. Выйдя далее, она увидела, что полыхает крыша стоящей во дворе бани-бочки.

«Я встала, увидела огонь. И тогда уже закричала мужу: "Женя, у нас баня горит!"» – вспоминает Надежда. Муж Евгений мгновенно среагировал, скомандовал выводить сыновей, а сам бросился к огнетушителям. «Никто же не думает сразу, что сгорит дом. Первая мысль – сейчас мы быстренько всё потушим», – делится женщина.

Мальчишки – сыновьям 4, 7, 10 и 12 лет – выскочили на улицу в одних трусиках. Старшие дети успели вынести самое дорогое для них – домашних питомцев, хомяка и крысу. Сама Надежда успела схватить пакет с документами, перекрыть газовый кран и отогнать от здания автомобиль.

Как выяснилось позже, причиной пожара стала так называемая сэндвич-труба в бане. От дознавателей семья узнала, что такие трубы часто прогорают всего за три месяца, превращая каждую последующую топку в рулетку. Бане Степаненко было три года. В ту ночь кровля бани затлела, а жар быстро перекинулся на жилой дом, находившийся в семи метрах. Пластиковый сайдинг на фасаде расплавился, а пенополиуретановый утеплитель под ним вспыхнул как свечка. Огонь зашел в дом снаружи, через крышу, поэтому установленные в комнатах пожарные извещатели просто выгорели, так и не успев запищать…

Библиотека, швейные машины и 20 лет стройки

Надежде и Евгению по 39 лет. Свой дом они строили по кирпичику с 2009 года, вложив в него все подаренные на свадьбу деньги. Сначала обустроили первый этаж на 90 квадратов, а когда семья разрослась, своими руками возвели мансардный этаж. Всего за три дня до пожара Евгений получил зарплату, купил плитку и полностью закончил отделку душевой комнаты на втором этаже. Теперь от этого ничего не осталось: легкий верхний этаж выгорел дотла, а стены первого этажа из бруса прогорели до середины.

«Это не просто дом, который мы где-то купили готовым. В каждый метр приложена наша работа, наши руки и душа. Мы его вынашивали, он нам как ребенок», – делится жительница села.

Вместе с домом семья потеряла всё имущество, бытовая техника и запасы продуктов. Но сильнее всего Надежда переживает из-за вещей, в которые была вложена душа. В самой дальней комнате дома располагалась её швейная мастерская. Женщина полностью обшивала сыновей – от нижнего белья до теплой зимней одежды. Год назад они приобрели профессиональные швейные машины и оверлок, а буквально за день до пожара Надежде доставили третью, распошивальную машину. Поработать на ней она так и не успела – только протестировала на лоскутках ткани.

Ещё одна невосполнимая потеря – уникальная детская библиотека, которую Надежда бережно собирала с 19 лет. Она искала редкие книги с добрыми сказками и классическими иллюстрациями Сутеева, чтобы дети видели «мудрое, доброе, вечное». Вместе с книгами сгорели десятки настольных игр и головоломок.

«Холодильник, сушильная машина... Бытовую технику всё-таки можно купить новую. А вот эти старые книги, десятки настольных детских игр, головоломки – всё это выгорело, и чтобы восстановить такую коллекцию, требуются колоссальные усилия», – с грустью говорит Надежда.

Страховки у семьи не было: банки и страховые компании неохотно берут объекты частного строительства, выставляя огромные ежемесячные платежи, которые многодетная семья просто не могла себе позволить.

«Если бы не муж, я бы не справилась»

После ЧП в сводке МЧС написали, что мать в одиночку спасла детей и сама тушила пожар. Надежду это возмущает. Для нее главным героем той ночи был супруг.

«Если бы не муж, я бы не справилась. Во-первых, он был двигателем того, что мы строим дом, мы будем жить на земле. И сейчас он всё это двигает: планирует, считает, обзванивает. Мне передали, что в интернете писали, будто я там всё делала, а про мужа ни слова. Но на самом деле он всё оббегал! Если бы он не крикнул мне: "Буди, выводи детей!", я бы растерялась, у меня был ступор от этого зарева», – признается Надежда.

Сейчас семья Степаненко временно переселилась к 79-летней маме Надежды. В небольшом деревенском доме площадью всего 40 квадратных метров теперь теснятся семеро человек. Родители Евгения каждый день помогают сыну разбирать завалы и убирать гарь на пепелище. По планам они будут строить новый дом на этом же участке.

Чтобы оградить сыновей от лишнего стресса, родители уже в понедельник отправили их в школу и на спортивные секции. Двое старших мальчиков занимаются греблей в колледже Олимпийского резерва, средний ходит в художественную школу, а семилетний сын – на гимнастику.

«Мы постарались детям максимально снизить уровень стресса. Разговоров о беде не ведем, просто объяснили: "Мы поменяли место жительства, но всё наладится, будем строить дом. Ваша задача – учиться и тренироваться"», – рассказывает Надежда.

Семья благодарна односельчанам, школам, родительским комитетам и тренерам, которые мгновенно объявили сбор вещей и продуктов. Одежды и обуви погорельцам привезли столько, что принимать её больше нет возможности – в маленьком домике бабушки её просто негде хранить. Сейчас многодетной семье необходима любая финансовая помощь и строительные материалы для закладки нового фундамента.

«Каждому человеку просто огромная благодарность. Даже не в объемах дело, а в самом факте того, что люди сочувствуют – это невероятно поддерживает», – говорит Надежда.

Как помочь семье Степаненко. Если вы хотите оказать поддержку, связаться с Надеждой Степаненко можно по номеру телефона: 8-913-251-8854.

