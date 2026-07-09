Новое поручение губернатора: Ситуация с бензином в Алтайском крае на 9 июля 2026 года

АЗС должны сообщать о запасах топлива Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил ежедневно информировать о состоянии запасов бензина на заправках и обеспечении топливом жителей региона. Соответствующий указ главы региона уже опубликован. О том какая ситуация с бензином складывается в Алтайском крае на 9 июля 2026 года - в нашем материале.

Ситуация с бензином в Алтайском крае на 9 июля

Согласно тексту опубликованного указа губернатора, краевое министерство промышленности и энергетики, а также местные власти должны ежедневно предоставлять данные о потребностях жителей в топливе, наличии запасов и продажах на автозаправочных станциях.

Муниципалитеты также обязаны принять дополнительные меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, коммунальных служб и социальной инфраструктуры.

Продавцы топлива в регионе должны предоставлять местным властям информацию, необходимую для ежедневного контроля ситуации с топливообеспечением.

Как предотвращается дефицит топлива в Алтайском крае

Ранее власти Алтайского края сообщали о разработке микроэкономических механизмов для восполнения запасов в проблемных зонах и предотвращения искусственного дефицита топлива.

«Среди принятых мер — диверсификация поставщиков, резервирование снабжения, закупки у иностранных партнеров», – уточнили в региональном правительстве», - сообщали в пресс-службе правительства.

Напомним, что контроль за топливом на АЗС вводят и в соседней Республике Алтай. В частности, в скором времени там введут интерактивную карту, на которой будет отображаться запас топлива на всех АЗС в Республике, а также дата поставки. АЗС сами будут подавать все данные. Введена информационную систему «Контроль отпуска топлива».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На всех АЗС запускают систему «Контроль отпуска топлива»: ситуация с бензином в Республике Алтай на 8 июля 2026 года