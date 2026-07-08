В скором времени в регионе будет запущена интерактивная карта Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Республике Алтай с 9 июля запускают информационную систему «Контроль отпуска топлива». Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем канале в Max, система будет действовать на всех АЗС. О том, какая ситуация с бензином складывается в Республике Алтай на 8 июля 2026 года - в нашем материале.

Ситуация с бензином в Республике Алтай на 8 июля 2026 года

«Бензин и дизельное топливо на АЗС теперь продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Операторы на заправках заносят номер машины в систему. Повторная заправка в течение суток сверх лимитов будет невозможна. Это необходимо для снижения повышенного спроса, который фиксируется сегодня в Горно-Алтайске и всех районах Республики», - отметил глава Республики Алтай.

В Чойском и Турочакском районах лимиты на заправку сократили. Теперь отпускать в одни руки будут до 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Данные ограничения действуют и в Горно-Алтайске, а также в Майминском и Чемальском районах. В остальных муниципалитетах ограничения прежние – не больше 50 литров бензина и 100 литров дизеля в сутки.

В канистры отпускают до 10 литров, однако лишь при предъявлении свидетельства о регистрации транспорта. Если будет нарушен установленный порядок, владельцы и должностные лица АЗС будут привлечены к административной ответственности.

Где можно купить бензин в Республике Алтай - интерактивная карта АЗС

В скором времени в регионе будет запущена интерактивная карта, на которой будет отображаться запас топлива на всех АЗС в Республике, а также дата поставки. АЗС сами будут подавать все данные.

«Правительство Республики, все министерства и администрации муниципальных образований сокращают количество командировок и служебных поездок. Переводим все совещания в формат ВКС. Любые выезды за пределы района и региона на служебном транспорте запрещены», - подчеркнул Турчак.

При этом все аварийно-спасательные, экстренные, правоохранительные, коммунальные и социальные службы, а также аграрии получают топливо по приоритету и без ограничений. Для этого подаются специальные заявки от каждого предприятия.

По словам главы региона, введенные меры являются временными и необходимыми для стабилизации работы топливно-энергетической системы Республики.

«Важен честный подход работников АЗС к этой работе и общественный контроль со стороны жителей. Чтобы на заправках соблюдались принятые ограничения и все были в равных условиях. Резервный запас топлива в Республике обеспечен, поставки на АЗС идут в ежедневном режиме. Прошу всех отнестись к ограничениям с пониманием и ответственностью», - добавил Андрей Турчак.

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