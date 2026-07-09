Тошнит от постов? На Алтае глава района предложила хейтеру мятных пряников и укропной водички

Глава района ответила на негативные реакции в своем канале Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

От соцсетей в нашем мире не скрыться. Представители власти, как и все люди тоже ведут свои каналы, странички. И, как и всем, им хочется побольше лайков и поменьше негатива. Глава Калманского района Алтайского края Ольга Чернолуцкая недавно даже посвятила целый пост в своем Макс-канале тем, кто ставит реакции в виде смайлика «Тошнит».

Накануне в канале главы района появилось сообщение с подписью: «Экстренное обращение к моему «фан-клубу». Оказалось, что на постах Ольги Чернолуцкой кто-то ставит негативные реакции в виде смайлика, которого рвёт неприятной зеленой субстанцией.

«Уже всерьёз начала переживать! Может, кого укачивает или токсикоз? Или это я так «вкусно» пишу, что кого-то аж выворачивает? Может, кому вызвать скорую, принести укропной водички и мятных пряников. Это же человек открывает мою страницу и думает: «О, сейчас меня снова стошнит, обожаю этот день!». Ну я переживаю, зная, что являюсь причиной чей-то круглосуточной морской болезни! Короче, если что, я на связи. Держись, герой! А если серьезно, то либо лечись, либо ставь уже сердечко — оно хотя бы полезно для сердечно-сосудистой системы», - написала в своем обращении глава района.

Ольга Чернолуцкая возглавляет район с 2023 года. Фото: сайт администрации Калманского района

Хейтер на это сообщение не отозвался. В целом пост вызвал положительную реакцию у аудитории: лайков и реакций со смеющимися смайликами больше обычного. А в комментариях подписчики выдвинули свои предположения относительно «тошнотворных» реакций:

«Может кто-то плохо видит или заблуждается в значении смайлика?»

И давали главе советы:

«В настройках канала есть функция, которая ограничивает доступ к некорректным смайликам».

Тот самый смайлик раздора. Скриншот из канала Ольги Чернолуцкой

К слову, пролистав канал Ольги Чернолуцкой до 22 июня, нашлось только два поста со смайликом, которого тошнит. Последний из них был на вчерашнее сообщении главы о текущем ремонте дорог в селе Бураново. Видимо эта реакция и вызвала обращение к аудитории. А, может, хейтер быстро убрал свои старые реакции…

Справка КП:

Ольга Чернолуцкая родилась в Калманском районе. Получила высшее образование в Алтайском государственном аграрном университете. Работала 15 лет в службе занятости Калманского района, с 2014 года возглавляла управление социальной защиты. В 2019 перешла на службу в администрацию, а в 2023 году возглавила свой родной район.

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