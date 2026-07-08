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НовостиОбщество8 июля 2026 7:31

Мошенники пытались дозвониться до барнаульца 16 тысяч раз за полгода

Это самое большое число нежелательных вызовов на одного человека по данным защитного сервиса
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве

Больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия самые настойчивые мошенники пытались дозвониться до жителя Барнаула 16 тысяч раз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис «МТС Защитник».

На данный момент это самое большое число нежелательных звонков за полгода на одного человека. Все звонки от мошенников выявили и заблокировали.

Больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, а также Новосибирске и Уфе. Зачастую мошенники используют традиционные схемы обмана.