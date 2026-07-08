Мошенники пытались дозвониться до барнаульца 16 тысяч раз за полгода

Больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого полугодия самые настойчивые мошенники пытались дозвониться до жителя Барнаула 16 тысяч раз. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис «МТС Защитник».

На данный момент это самое большое число нежелательных звонков за полгода на одного человека. Все звонки от мошенников выявили и заблокировали.

Больше всего нежелательных звонков зафиксировано в Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, а также Новосибирске и Уфе. Зачастую мошенники используют традиционные схемы обмана.