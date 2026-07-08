В Алтайском крае мошенники предлагают постоять в очереди на заправке

За услугу горожанка перевела 1700 рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ушлые аферисты цепляются за любую боль людей ради собственной выгоды. Жители Алтайского края сообщают о мошенниках, которые обманывают людей на фоне ситуации с бензином.

Жительница Бийска в одном из городских чатов нашла объявление человека, который обещал занять очередь на АЗС. За услугу горожанка перевела 1700 рублей.

«Я надеюсь, мы одни дураки попались на этот лохотрон? Человек во все группы пишет и предлагает за деньги либо занять очередь, либо залить бензин. Попросил предоплату - скинули и пошли «завтраки». Дамы и господа, не ведитесь, как мы», – пишет горожанка.

Подробные условия сделки, какое время должен был человек стоять в очереди, неизвестно. В комментариях люди удивились доверчивости женщины. Однако часто мошенники используют придумывать различные схемы в таких ситуациях ради наживы.

Отметим, что на популярной платформе бесплатных объявлений, а также на маркетплейсах запретили сообщения о продаже бензина. Тем не менее, такие публикации могут встречаться в социальных сетях и чатах.

Напомним, что недавно глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по ситуации с топливом на АЗС. Отслеживает ситуацию с бензином оперативный штаб. Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация с топливом в городе сложная, но контролируемая, так как постоянно мониторится наличие топлива и динамика цен на него. При этом на особом контроле обеспечение топливом служб жизнеобеспечения города и общественного транспорта. По фактам выявления завышения цен информация передается в Федеральную антимонопольную службу.

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