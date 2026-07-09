Записка из смертного медальона. Жительница Бийска спустя десятилетия узнала, где погиб ее дедушка

Медальон передали внучке бойца Фото: пресс-службы администрации Бийска.

«Смертный медальон» - звучит жутко, но именно так назывались маленькие футляры, в которых бойцы Красной Армии должны были хранить листочек с личными данными. Делали так далеко не все – всему виной суеверия и дурные приметы. Но, к несчастью, не все возвращались домой, а сколько их – без вести пропавших… И именно медальон даже через десятки лет может дать о солдате главную информацию. Так, в Бийске спустя более 80 лет после гибели, близкие узнали о судьбе бойца Великой Отечественной войны. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Пропал без вести…

В Бийском краеведческом музее имени В.В. Бианки состоялось торжественная передача смертного медальона Беспалова Ефима Степановича его внучке Лилии Петровне Булавкиной.

Лилия Булавкина Фото: пресс-службы администрации Бийска.

Ефим Степанович Беспалов родился в 1910 году в большой семье староверов, был призван Солонешенским военкоматом в начале войны. Дома его остались ждать жена и трое сыновей. Но вернуться Ефиму Степановичу было не суждено…

«В 1944 году только получила семья извещение, что дедушка пропал без вести. В 1948 году умерла бабушка, его жена. Встал вопрос - куда девать детей? Родители деда отказались помогать, они были староверами, а он женился, не спросившись благословения. Так мой отец и его старшие братья оказались в детском доме в Белокурихе. Старший брат долго там не пробыл. Вырос и ушел в армию. Работал на Сахалине конвоиром, там и погиб. Среднего брата Виктора усыновила актриса, которая с гастролями была в Белокурихе. До сих пор не знаем, как его судьба сложилась. А моего отца Петра забрала к себе младшая сестра бабушки», - рассказывает Лилия.

Отец Лилии всю жизнь пытался узнать, где же пропал Ефим Степанович, даже писал запросы в Министерство Обороны. Но ответа так и не дождался.

Убит подо Ржевом

«Память о наших предках мы всегда в семье сохраняли. Недели две-три назад пересматривали альбомы, и я внукам рассказывала про своего деда, участника войны. И так совпало, что через какое-то время мне позвонила родственница и рассказала, что нашла на сайте поисковиков информацию о том, что найдены останки Ефима Степановича Беспалова. Я была невероятно удивлена! В итоге связались с поисковиками. Лично поговорила с человеком, который вскрывал санитарную воронку. Там были останки 34 человек, погибших в бою. Среди них только у двух нашли медальоны. Там был и наш», - говорит Лилия Петровна.

Найден же медальон был московским поисковым отрядом «Победа» в ходе экспедиции в районе деревни Нижнее Пронино Ржевского муниципального округа Тверской области. В этом месте зимой 1942 года советские войска ожесточённо сражались за немецкий укреплённый район, понеся значительные потери при освобождении населённого пункта.

Медальон бойца семья решила оставить в музее. А останки были перезахоронены во Ржеве. В будущем на этом месте должен появиться обелиск с именами, которые удалось установить.

Родные решили оставить медальон музею Фото: пресс-службы администрации Бийска.

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