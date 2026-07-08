На западе от грунтовой дороги Кестеньга-Зашеек в лесу нашли медальон. Фото: страница Евгения Парыгина в VK

В июне поисковый отряд «Патриот» из города Северодвинск проводил работы в Лоухском районе Республики Карелия. Одной из находок волонтера стал старинный медальон, обнаруженный в лесном массиве. Как оказалось, вещь когда-то принадлежала уроженцу Алтайского края Заковряшину Павлу Ефтифеевичу. Сейчас добровольцы ищут его родных.

Как рассказал поисковик из Северодвинска Евгений Парыгин, 17 июня на западе от грунтовой дороги Кестеньга-Зашеек в лесу нашли медальон, но без останков.

На западе от грунтовой дороги Кестеньга-Зашеек в лесу нашли медальон. Фото: личная страница Евгения Парыгина в VK

«Тому есть объяснение. Летом 2014 года поисковики Северодвинска обнаружили поблизости санитарное захоронение. Боестолкновение начала мая 1942 года. Поле боя осталось за финнами. Финны снимали с погибших красноармейцев снаряжение, личные вещи. Отбрасывали их (и медальоны тоже) в стороны. Затем погибших оттащили к яме. Скинули в неё, прикопали. В 2014 году здесь были подняты останки 25-ти красноармейцев. 5 августа 2014 года их похоронили на Воинском Мемориале в п.Сосновый Лоухского района», - рассказывает мужчина в группе объединения поисковых отрядов «За Родину».

Тогда вокруг санитарного захоронения были найдены несколько воинских медальонов, а 17 июня 2026 года металлоискатель вновь подал сигнал. Под залежью мха была обнаружена каска, а рядом – стреляная винтовочная гильза, дульце которой было не заткнуто. Внутри находилась свернутая в рулончик бумажка.

После осмотра гильзы из латуни поисковики установили, что она была изготовлена на Подольском патронном заводе в 1930 году. Донышко гильзы было спилено, а на изъятой изнутри бумажке нашли записи, сделанные от руки:

«г.Новосибирск ст. Кривощёково Кировского р-на Песчаная №11. Жене Заковряшиной Евдокие Анисимовне Заковряшин Павел Ефтифеевич 1897г. рождения»

На западе от грунтовой дороги Кестеньга-Зашеек в лесу нашли медальон. Фото: личная страница Евгения Парыгина в VK

К слову, солдатские медальоны времён Великой Отечественной войны - это идентификационные записки, которые хранились у бойца в специальном футляре на случай гибели, чтобы могли установить его личность. Как правило, футляр – капсулу с запиской - носили на веревочке на шее.

Благодаря открытым данным Евгению удалось найти информацию о ветеране, которому принадлежал медальон. Оказалось, что Павел Ефтифеевич был уроженцем деревни Заковрящево Каменского района Алтайского края. Его семья, в том числе и супруга, проживали в городе Новосибирске. Именно из Кировского районного военкомата Новосибирской области мужчина и отправился на фронт. Красноармеец пропал без вести в бою 5 мая 1942 года на Кестеньгском направлении.

Что же касается останков Павла Ефтифеевича, то, как пишет Евгений, вероятно, они были захоронены вместе с останками других красноармейцев, которые сейчас покоятся на Воинском мемориале в Лоухском районе.

В настоящий момент волонтеры пытаются найти родных ветерана. Если вам что-либо известно, свяжитесь с поисковиками по ссылке.

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