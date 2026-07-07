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НовостиОбщество7 июля 2026 8:59

Мэр Барнаула назвал ситуацию с топливом в городе «сложной, но контролируемой»

Из-за ситуации с топливом развернули оперативный штаб
Павел БАСТРЫГИН
Ситуация в краевой столице сейчас сложная, однако полностью контролируется

Ситуация в краевой столице сейчас сложная, однако полностью контролируется

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Франк провел оперативное аппаратное совещание с профильными комитетами и главами районов. Одной из тем обсуждения стала обстановка на городском топливном рынке. Мэр заявил, что ситуация в краевой столице сейчас сложная, однако полностью контролируется.

Для контроля за обстановкой в краевой столице сейчас развернут специальный оперативный штаб. Профильные специалисты отслеживают физическое наличие бензина и дизеля на заправочных станциях, а также фиксируют любые колебания розничных цен.

Комментируя текущее положение дел, Вячеслав Франк сказал, что на сегодняшний день ситуация с топливом в городе «сложная, но контролируемая». Со слов главы, власти делают все возможное, чтобы минимизировать риски для городской инфраструктуры.

В приоритетном порядке на контроль штаба поставлено бесперебойное обеспечение горючим служб жизнеобеспечения города и пассажироперевозящего транспорта. Параллельно администрация начала бороться со спекуляциями на АЗС. Все факты необоснованного завышения цен на заправках специалисты фиксируют и передают информацию в ФАС.