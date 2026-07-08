Пульса не было, сердце не билось. Что сейчас с мужчиной, упавшим замертво на пешеходном переходе в Бийске

Врач Анатолий Колупаев, фельдшер Лидия Данилова, медбрат Сергей Жданов. Фото: Евгений Плахотин

Пациент, доставленный в Бийскую больницу №2 с обширным инфарктом, восстанавливается. Об этом «КП-Барнаул» рассказали в пресс-службе минздрава региона.

По словам лечащих врачей, мужчина переведен из реанимации в обычную палату, его состояние удовлетворительное.

ЧП случилось на пешеходном переходе. Скриншот записи камеры видеонаблюдения

Напомним, что утром 30 июня 63-летний бийчанин упал замертво на пешеходном переходе – остановилось сердце. В тот решающий момент другой пешеход, оказавшийся рядом и не растерявшийся, подбежал и стал оказывать первую помощь.

К счастливому стечению обстоятельств на месте ЧП в те же минуты оказались фельдшер Лидия Данилова и медбрат Сергей Жданов, которые на личном автомобиле возвращались домой после ночного дежурства.

Увидев лежащего пешехода, которому оказывает помощь другой человек в возрасте, медики тут же затормозили и, выскочив из автомобиля, подключились к спасению пешехода. По словам фельдшера, во время искусственного дыхания и массажа сердца у пострадавшего прорывалось дыхание, но пульса не было. Медики не останавливались, изо всех сил пытаясь вернуть мужчину к жизни. Через пару минут (еще до приезда вызванной бригады) к спасению подключился и дежурный врач смены Анатолий Колупаев, возвращающийся с работы пешком. Вскоре подъехала и дежурная бригада - фельдшер Анастасия Ганова, медсестра Мария Старикова.

«Этот мужик просто супер-везунчик, сразу столько медиков в одном месте оказались», - комментировали этот случай в сети.

Мужчину в тот день вытащили с того света. В реанимобиле его сердце завелось только со второго разряда дефибриллятора. Но завелось, пульс появился! Благодаря медикам и безымянному прохожему, которые сделали все, чтобы не отдать в лапы смерти человека.

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