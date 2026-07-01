Второй шанс на жизнь. Как прохожие и медики спасли мужчину, который замертво упал на пешеходном переходе

ЧП случилось на пешеходном переходе. Скриншот записи камеры видеонаблюдения

Утром 30 июня один из жителей Бийска получил второй шанс на жизнь. Мужчине стало резко плохо на пешеходном переходе. На кадрах, запечатленных видеокамерой, видно, что бийчанин вступил на переход, сделал два шага. А дальше (видимо, закружилось все, стал терять сознание) делает небольшой круг и плашмя падает на асфальт.

То, что случилось следом, в сети называют: «ангелы у человека хорошие». Первыми ангелами здесь стали земные люди.

В следующий момент к упавшему пешеходу подлетел другой прохожий и стал оказывать первую помощь. К счастью и большому везению, рядом оказались и медики. Фельдшер Лидия Данилова, медбрат Сергей Жданов возвращались домой после ночного дежурства.

«Я была за рулем. На светофоре увидели, как лежит мужчина, другой ему массаж сердца делает. Остановились, подключились, Сергей стал делать массаж, я искусственное дыхание. У пострадавшего мужчины прорывалось спонтанное дыхание, но пульса не было», - рассказывает Лидия.

В этот же момент пешком возвращался с работы и дежурный врач смены Анатолий Колупаев. Увидел коллег, конечно, не мог пройти мимо, подключился. Вскоре подъехала и дежурная бригада скорой помощи - фельдшер Анастасия Ганова, медсестра Мария Старикова. Пытаясь вернуть бездыханного мужчину к жизни, врачи в реанимобиле дважды использовали дефибриллятор, через четыре минуты после второго разряда у мужчины восстановился ритм, он задышал самостоятельно.

Врач Анатолий Колупаев, фельдшер Лидия Данилова, медбрат Сергей Жданов. Фото: Евгений Плахотин

«Вы знаете, у нас, в «Скорой» есть поговорка: «Кто быстро помог, тот дважды помог», - прокомментировал «КП-Барнаул» Анатолий Колупаев. – Хочется сказать большое спасибо безымянному прохожему, который, не замедлив, не растерявшись, стал оказывать первую помощь. Когда подключились коллеги, они стали делать ее более грамотно, потом уже в машине «Скорой» более сложная помощь пошла, но здесь главное, что не было промедления и пауз, в оказании первой помощи нельзя отвлекаться более чем на десять секунд - это очень важно».

В больницу пациент был доставлен с обширным инфарктом. В данный момент пациент он находится в реанимационной палате.

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