Астролябия на входе и кубический маппинг внутри. Как изменится барнаульский планетарий к осени

Работы по благоустройству завершат к осени Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Многие заметили, что барнаульский планетарий поменял расцветку. Теперь здание светится красивым апельсиновым цветом. Но это не единственное преображение, к осени в планетарии появится много новых интересных новинок. Об этом сообщает «Толк».

Планетарий снаружи…

Работы по обновлению планетария начались еще в прошлом году. Тогда была отремонтирована кровля и обновлен фасад. Общая сумма контрактов на все работы составила 77 миллионов рублей. Для завершения ремонта и приобретения оборудования потребуется около 200 миллионов рублей.

В этом году основной упор будет сделан на благоустройство территории у планетария. Кроме общих работ – новой тротуарной плитки и бордюр, пространство станет более интересным. Рядом с центральным входом появится малая архитектурная форма «Астролябия» - можно будет понять, как выглядел один из древнейших астрономических приборов.

В ограде будут установлены столбики для освещения, появятся скамейки. Получится отличное место для теплых летних вечеров. В нишах стен установят световые афиши, а в окнах второго этажа экраны из светопрозрачного стекла.

Планетарий внутри

Как ранее говорил директор планетария Павел Ягодкин, внутри здания произойдут не менее масштабные перемены. В частности, в фойе на первом этаже появятся зона ожидания, гардероб, кафе и фотозоны. Во втором зале создадут виртуальный павильон с использованием технологии кубической проекции (маппинга) – технологии, которая с помощью графики создает единое изображение на стенах, потолке и полу комнаты.

На втором этаже будут организованы два пространства: музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений.

«Планетарий развивается, интерес к нему растет», - отмечал ранее глава города Вячеслав Франк.

После ремонта руководство планетарием надеется, что интерес этот вырастет до 400 посетителей в сутки.

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