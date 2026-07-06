55 лет назад клумб было больше, а машин меньше Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Наверняка многие видели сувенирные открытки на разные темы, которые были очень популярны в советское время. У многих такие хранили родители, дедушки и бабушки. Недавно в редакцию «Комсомолки» передали сборник открыток с видами Барнаула из 1971 года. За 55 лет некоторые места сильно изменились! И это прекрасный повод сравнить Барнаул нынешний и старый город с открытки. В такое путешествие приглашаем и наших читателей!

Подборку фотографий краевой столицы для сборника открыток «Города СССР» сделал фотограф Подгорный (имя установить не удалось, прим.ред.) На снимках замерли знаковые места города: некоторые легко узнать, а другие уже не найти.

Барнаул сейчас и на открытках 1971 года

Среди тех мест, которые остались только на снимках – павильон ВДНХ в Нагорном парке. В 1990-е годы павильоны сгорели или были разрушены. Сейчас в наши дни парк возродили, но уже как зеленую зону.

Барнаульское ВДНХ. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Почти не изменились здания Краевого суда на проспекте Ленина (в 70-е годы это было административное здание), гостиница «Алтай» и Дом под шпилем, но без часов на башне.

Площадь Октября. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Здание, где сейчас находится краевой суд. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Сложно узнать на снимках здание корпуса «Л» Алтайского государственного университета. В первую секунду его можно принять за Правительство Алтайского края. Позади нет привычного ориентира – нового корпуса университета «Свечки», которую тогда еще не построили. Да и, собственно, до создания АлтГУ еще два года, а в 1971 в здании размещался химический факультет политехнического университета.

Здание химического факультета политеха в 1971 году. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Если бы не металлические буквы на крыше, то сложно было бы узнать здание вокзала. Выглядит оно свежее, огромная клумба на площади, а вместо электронных часов под мансардой - милый циферблат со стрелочками. Только одно не изменилось - толпы пассажиров до сих пор куда-то спешат.

Вокзал. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Терминал аэропорта удивляет отсутствием широкой парковки и огромной клумбой.

Не так давно свой современный вид получил Дворец спорта, поэтому его «аватар» из 1971 года многим знаком. Кстати, и аэропорт, и Дворец спорта еще не обзавелись именем Германа Титова.

Дворец спорта. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Аэропорт. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Навечно замерли на открытках панорамы улицы Северо-Западной и проспекта Ленина. Хрущевки и сталинки и сейчас во многом такие же. Но что-то в этих улицах не то, скажете вы. Так нет рядов припаркованных автомобилей и пробок на дорогах! Только старые чешские трамвайчики бренчат по рельсам, как и сейчас… Как и Обь на последней открытке, они мало изменились!

Обь 1971 года. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Вид на проспект Ленина. Скан-копия снимка Б.Подгорного

Вид на улицу Севверо-Западную. Скан-копия снимка Б.Подгорного

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