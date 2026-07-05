«Схватил и утащил». В Барнауле мужчина удерживал подростка в гараже

В полицию поступило три сообщения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском поселке Солнечная Поляна произошел конфликт, в результате которого подросток оказался заперт в чужом гараже, после обвинения в порче имущества. В полицию поданы три заявления, и правоохранители сейчас разбираются в деталях произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ МВД, прокуратуры и СУ СК региона.

Разбил окна?

Сообщение о произошедшем появилось в городских соцсетях. В поисках свидетелей писала мама подростка. Она и рассказала некоторые детали случившегося. По ее словам, 2 июля ее сын шел в компании девочек мимо коттеджных построек. Возле недостроенного здания их догнал незнакомый мужчина.

«Он схватил сына и потащил на территорию недостроя, где запер в гараже. Якобы он видел, как сын разбил окна недостроя и что-то сломал. Стал звонить хозяину дома, и они вместе продолжили насильно удерживать ребенка в гараже», - написала женщина.

Подросток дозвонился до отца, но точно назвать адрес не мог. Отец нашел его по геолокации телефона. Когда он нашел место, произошла драка с одним из мужчин, удерживающих ребенка в гараже.

На место были тут же вызваны скорая и полиция.

Официально

В пресс-службе МВД по региону сообщили, что было подано три обращения.

«Сообщение о незаконном удержании 12-летнего ребёнка поступила в отдел полиции по Индустриальному району от отца несовершеннолетнего 2 июля текущего года. Одновременно, от владельца одного из участков также в отдел полиции по Индустриальному району поступило заявление, что на недостроенном объекте, принадлежащем ему, подростки совершили противоправные деяния, повредив имущество. В полицию так же поступила информация о том, что между отцом ребёнка и владельцем объекта произошёл конфликт. Все сообщения зарегистрированы», - сообщили в полиции.

На ситуацию отреагировали в прокуратуре и Следкоме. По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева проводится проверка. В СК добавляют, что заведено уголовное дело.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). В рамках уголовного дела следователям СК предстоит установить все обстоятельства , изложенные в сообщении социальных сетей, установить участников инцидента, допросить очевидцев, а также выяснить причины и условия, способствовавшие произошедшему», - сообщили в пресс-службе Следкома.

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