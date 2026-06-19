Слила переписку в сеть: модель из Барнаула, которой приписывали роман с Тимати, публично разоблачила бывшего в изменах

Екатерина показала переписку бывшего с другими девушками. Скриншот видео Rutube канала Кристина Лекси

Модель из Алтайского края, Екатерина Лукьянова, которая ранее привлекала к себе много внимания на волне слухов о ее романе с рэпером Тимати, вновь оказалась в центре скандала. На этот раз девушка решила сама «вынести сор из избы» и опубличить тайную жизнь своего уже бывшего парня. Об этом она рассказала в сторис своей соцсети.

Екатерина опубликовала фотографию с мужчиной, который, несмотря на отношения с ней, написывал сообщения другим дамам.

«Сначала он вкручивает фигню постоянно в уши, постоянно говорит разное, а потом в один момент дома, ночью в компе, ты узнаешь это», — пишет девушка.

Девушка опубликовала и часть переписок, которые она нашла. Из них следует, что бывший бойфренд, которого Лукьянова называет Тимом, общался с различными девушками. Он обсуждал с ними подарки и даже связывался с представительницами эскорта. Есть в переписках и откровенные фото.

Судя по сторис Екатерины, бывший был генеральным директором компании, которая занималась майнингом криптовалюты.

«Никогда не верьте в красивую картинку, за ней, как правило, скрывается очень много грязи, которую очень сложно себе представить даже в самых страшных кошмарах. Это малая часть всей фигни. Материалов вагон! Просто кому это надо? Лицо вам я его показала. Рекламу компании сделала. Бесплатная реклама напоследок, любимый», — добавила она.

Кстати, вероятно, именно про этого молодого человека рассказывала Екатерина в интервью, которое вышло в начале мая, что он ей дарит дорогие подарки. Например, премиальный автомобиль Brabus.

«Где-то месяц мы активно переписывались. Встретились с ним. Получилась у нас love-story. У него свои компании тут, в Москве», - говорила она тогда.

Напомним, что в марте девушка появилась в инфополе на фоне слухов о ее романе с рэпером Тимати. Так как ее заметили в окружении певца в VIP-зоне его клуба. В это же время объявлялся некий Олег, который доказывал, что это он настоящий парень Екатерины, и это он снял ей квартиру в Москва-Сити и дарит дорогие подарки.

«У нас было общение только в формате клуба. Мы могли с ним посидеть, пообщаться. Познакомились мы так: меня провели в VIP, а возле него всегда стоят девочки красивые, я не понимаю почему такой акцент на меня был сделан. Только в рамках клуба общались», - говорила ранее в интервью про слухи о романе с Тимати Екатерина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Возле него всегда стоят девочки красивые». Модель из Барнаула прокомментировала слухи о романе с Тимати

Стала «Мисс Алтай» и снялась в Comedy Club: что известно о 21-летней уроженке Бийска, которой СМИ приписывают роман с Тимати