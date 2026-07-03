Справедливость восторжествовала. Фраза «Барнаул-столица мира» вновь стала народной

Фраза про столицу мира вновь принадлежит горожанам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Каждый барнаулец точно знает, что Барнаул - столица мира. Однако в начале этого эту знаменитую фразу вдруг прибрала к рукам некая предприниматель из Перми Ольга Акименко, жившая в свое время в Алтайском крае. Она зарегистрировала ее как товарный знак. После этого началась волна общественного возмущения. И вот, наконец, в этой истории поставлена точка!

Центр Евразии

Фраза «Барнаул - столица мира» стала действительно народной. В ней все: и ирония, и повод превознести свой не самый главный сибирский город до масштабов планеты. Использовали ее художники, авторы, дизайнеры…

А родилась эта фраза в 1990-х годах, когда все население страны искало новые мировоззренческие основы. И вот в 1992 году в Барнауле публикуется детектив Николая и Сергея Ореховых «Барнаул -столица мира». Там прозвучала мысль о том, что город наш находится в центре Евразийского континента и имеет особенное духовное значение. Тираж книги смели с прилавков быстро. Привлекло читателей то, что события в книге разворачивались на знакомых улицах и местах. Само название ушло в народ.

«Мой отец всегда был против формализации этой фразы. Он считал, что она должна быть свободной и принадлежать горожанам», - рассказывала ранее про регистрацию товарного знака дочь писателя Сергея Орехова Евгения.

Подключился даже мэр

Тем, что у фразы теперь есть правообладатель заинтересовались и в мэрии Барнаула. Мэр Вячеслав Франк лично выразил обеспокоенность ситуацией, заявив, что знаковое для города выражение должно оставаться достоянием горожан, а не становиться инструментом для извлечения прибыли. В итоге в феврале было подано заявление в Патентную палату, чтобы оспорить регистрацию.

Назад в народ

И вот 2 июля стало известно, что Коллегия Палаты по патентным спорам аннулировала правовую охрану товарного знака «Барнаул — столица мира», который предпринимательница Ольга Акименко зарегистрировала в Роспатенте 21 января.

Основанием для аннулирования регистрации стало возражение Евгении Ореховой, дочери писателя Сергея Орехова, который является автором произведения «Барнаул — столица мира». Она указала на неправомерность предоставления исключительного права на фразу, связанную с литературным произведением.

Коллегия Палаты по патентным спорам признала доводы возражения обоснованными.

«Возвращение фразы «Барнаул — столица мира» в общественное пространство стало результатом совместной работы наследницы автора и неравнодушных жителей города», - сообщили в пресс-службе мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае продолжают борьбу за фразу «Барнаул – столица мира»

Как вернуть бренд «Барнаул столица мира» на родину. Подсказки от Роспатента