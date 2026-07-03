И любимый медвежонок на могиле. На Алтае простились с моделью Дианой Галиной

Модель Диана Галина Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В четверг, 2 июля, в городе Заринске на Алтае простились с моделью Дианой Галиной. Девушка скончалась 26 июня после долгого пребывания в коме.

Потеряла сознание

Несчастье случилось в Пекине полтора года назад. Диана приехала работать по контракту, а вечером 25 февраля потеряла сознание в ванной. Когда ее обнаружили и доставили в больницу, врачи диагностировали разрыв аневризмы аорты. После операции девушка уже не выходила из бессознательного состояния, несмотря на то, что после лечения в российских больницах у нее появились слабые рефлексы.

С июля прошлого года Диана находилась в своей комнате, с родными любимыми людьми: мамой, папой, младшим братом. Вместе с ней был и ее любимый с детства мишка. Сейчас любимая игрушка грустит среди цветов на ее могиле…

Нестандартная красота

Проститься с Дианой пришли близкие, одноклассники, знакомые семьи. Татьяне Баевой, руководительнице агентства «Стиль», где занималась девушка, из-за работы в поездке не удалось попасть на похороны. На своей странице в сети она написала душевный пост про Диану, еще раз отметив человеческие качества девушки, которая не заразилась звездной болезнью, приходила всегда к начинающим девчонкам, делилась секретами.

«Когда она была в Пекине, у нашей выпускницы были уже контракты с Миланом и Нью- Йорком, - рассказала Татьяна «Комсомолке. - Она нравилась на кастингах агентств. Внешность у Дианы была очень модельная. Не классическая красота, которую не любят в модельном бизнесе, а нестандартная: необычные черты лица, плюс пропорциональная фигура, худая кость, высокий рост. Девочка отличалась большой работоспособностью, при этом была очень легкая по характеру, с ней было приятно общаться…

Отправилась в путешествие

Хоронили Диану в розовом платье.

«Когда она была маленькая, как многие девочки играла в Барби, с детства любила платья с ажурными украшениями, принцесс рисовала в розовом, - рассказывает мама Татьяна Галина. - И потом, уже постарше, любила платья пастельных тонов и розовые, романтичные»

Татьяна добавила, что они семьей решили думать, будто Диана отправилась в дальнее путешествие, а там нет связи.

«Мы семьей любили путешествовать, часто в сокровенных красивых уголках Горного Алтая были, где ей очень нравилось, любовались озерами, наслаждались тишиной», - рассказывает мама девушки.

После девяти дней (а это завтра - 4 июля) Татьяне очень хочется отправиться в такое безлюдное место в Горном, где они были счастливы все вместе, забраться в палатку и погрузиться в безмолвие…

Читайте также

Похоронят в розовом платьице и черном пиджаке. Как простятся с моделью Дианой Галиной

Похороны успешной алтайской модели пройдут 2 июля (подробнее)