Похоронят в розовом платьице и черном пиджаке. Как простятся с моделью Дианой Галиной

Жизнь Дианы оборвалась на взлете Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В четверг, 2 июля, в городе Заринске на Алтае пройдут похороны звездной выпускницы агентства «Стиль», успешной модели Дианы Галиной. Девушка скончалась 26 июня после длительной комы.

Напомним, в феврале 2025 года Диана, приехавшая работать по контракту в Пекин, упала в ванной без сознания. В больнице пациентку с диагнозом разрыв аневризмы аорты прооперировали. После этого было лечение в Китае, затем в российских больницах, у Дианы появились слабые рефлексы, но девушка так и не пришла в сознание. С июля прошлого года за ней ухаживали в семье, продолжая надеяться на чудо. Увы...

«Дочь радовалась взахлеб»

Карьеру модели Диана сделала спонтанно и стремительно. Они были с подружкой в торговом центре в Барнауле, когда Диану заметила Татьяна Баева, директор агентства «Стиль».

«Директор еще далеко не отошла, а дочь уже звонила мне и взахлеб рассказывала про заманчивое приглашение, - вспоминает мама. - Выпалила радостно, эмоции зашкаливали, 15 лет, подросток и вдруг такое. Я говорю: «Давай, придешь домой, обсудим». Это было лето, а в сентябре ее пригласили на кастинг. Были у меня, конечно, волнения, про увлечение карьерой модели, но я увидела, что люди, которые ее там окружали все очень порядочные. Эта ответственность и порядочность проявились, кстати, и после того, как случилась беда… Спасибо всем за помощь и неравнодушие».

Фотокамер не любила

По словам Татьяны, у них с дочерью всегда были теплые, доверительные отношения.

«Она ведь скромной была, рисовала с увлечением в детстве и совсем не любила фотографироваться, - рассказывает мама. - И в юности тоже до последнего не любила. Однажды я спросила: «Как же ты моделью собираешься быть, если совсем фотокамер не любишь?» Она ответила: «Мам, ты же тоже что-то не любишь в своей работе, ну и что из этого?».

В модельном бизнесе, по мнению Татьяны, ее юной дочери больше всего нравились путешествия, перспектива новых возможностей.

«Первый контракт с ней хотели заключить, когда она еще училась в 11 классе, я сказала, пусть доучится сначала, и она к нам прислушались, - вспоминает мама. - Ну а потом пошли командировки...»

В агентстве «Стиль» вспоминают, что вернувшись из поездок, их звездочка приходила к девчонкам и без всякого снобизма рассказывала о своих новых впечатлениях, делилась секретами.

«Уехала туда, где нет связи»

В том феврале накануне трагедии Диана вновь на эмоциях звонила маме, сообщила об очередном контракте… А после этого для семьи наступила другая полоса жизни…

Мама разговаривала с дочерью, уже лежащей в коме постоянно. Ласково рассказывала о том, что происходит, о звонках от ее подружек. Брат, забегая в комнату Дианы, включал любимую музыку сестры. Часто они сидели всей семьей вокруг нее, особенно в праздники. Диана моргала, иногда открывала глаза и смотрела в одну точку, как будто из другого измерения…

«Мы сейчас семьей для себя решили думать: «Она отправилась в путешествие, где нет связи. Такую мысль закрепили пока себе», - говорит Татьяна.

Диану похоронят в открытом гробу в розовом платье.

«Она с детства любила пастельные тона и розовый, - говорит мама. - Я как увидела это платье в магазине сейчас, решила берем. Платьице будет под черным пиджачком…»

Прощание с девушкой, жизнь которой трагически оборвалась на взлете, пройдет 2 июля в Заринском храме с 12 до 13 часов. Похоронят Диану Галину на старом кладбище в родном городе Заринске.

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