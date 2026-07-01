Пекло до +38. Синоптики рассказали, сколько еще продержится жара в Алтайском крае

Днем ожидается жара до +30 и выше Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Июль перенял эстафету аномально жаркого июня в Алтайском крае. Уже второй месяц лета держится настоящее пекло. Синоптики рассказали, когда температура пойдет на спад.

Прогноз погоды на первую декаду июля в Алтайском крае подготовил Новосибирский Гидрометцентр. По данным синоптиков, начало июля выдастся в этом году более жарким, чем обычно. Средняя температура воздуха за декаду ожидается на 3-5 градусов выше нормы и составит +21…+27. При этом норма +18…+22 градуса.

Даже в ночные часы будет довольно тепло. Преобладающая температура составит +14…+22 градуса. А вот днем надо будет не забывать про головные уборы, солнцезащитный крем и питьевой режим, ведь в среднем прогнозируют +28…+34 градуса. В начале декады местами ожидается еще более изнуряющая жара до +35…+38.

Только в конце декады, примерно к 10 июля, возможно ослабление жары. Лишь в отдельные дни декады возможны кратковременные дожди и грозы.

Подробный прогноз для Барнаула на ближайшие дни

2 июля

Преимущественно без осадков, утро возможен кратковременный дождь.

Температура: ночью +15…+17. Днем +30…+32 градуса.

Ветер: восточный, ночью – 2-7 м/с; днем – 4-9 м/с.

3 июля

Преимущественно без осадков, в конце дня кратковременный дождь, гроза.

Температура: ночью +17…+19, днём +32…+34.

Ветер: юго западный, днем и ночью 4-9 м/с.

4 июля

Кратковременный дождь, гроза.

Температура: ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31.

Ветер: юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

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