В Барнаул привезли редкого мадагаскарского лемура: горожанам предложат съесть его обед

Пока что зверёк на карантине Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» пополнился новым экзотическим питомцем. Из Новосибирска в столицу Алтайского края приехал кошачий лемур. Пока полосатохвостый жених обживается в одиночестве, но скоро к нему присоединятся сразу две невесты из Тулы.

«Не хотели мы раскрывать карты раньше времени, но держать в секрете такую радость нет никаких сил. Знакомьтесь, наш очаровательный кошачий лемур», – поделились в зоопарке.

Что за парень к нам приехал?

В дикой природе зверьки обитают только на юге Мадагаскара, среди сухих лесов и колючих кустарников. Порядки в их стаях строгие – всем заправляют альфа-самки. Самцам же за внимание дам приходится бороться в «парфюмерных дуэлях»: в брачный сезон кавалеры натирают хвосты секретом из пахучих желез и размахивают ими перед соперниками. Выигрывает тот, чей запах окажется убедительнее.

Быт мадагаскарцев устроен размеренно. Каждое утро они садятся на задние лапы, раскидывают передние в стороны и греют пузико на солнце. Так они восполняют тепло, которое потеряли за ночь. Общаются животные активно – в их словаре зоологи насчиталиминимум 22 звуковых сигнала!

В дикой природе зверьки обитают только на юге Мадагаскара Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Барнаульцев накормят корой?

Основу рациона лемура составляют плоды тамаринда, листья, цветы и древесная кора. Иногда меню разбавляют насекомыми или птичьими яйцами. К слову, именно элементы рациона руководство зоопарка неожиданно предложило оценить горожанам.

Покуда новосибирский гость сидит на обязательном карантине, 4 и 5 июля посетителей пустят внутрь пустующего вольера. Гостям покажут инженерное устройство дома для теплолюбивых приматов и предложат продегустировать их обед. Каким именно пунктом из меню будут угощать барнаульцев – тамариндом или корой – организаторы умалчивают.

«Такая программа пройдет только 4 и 5 июля, пока наш новосел на карантине. Не упустите шанс стать одними из первых, кто познакомится с будущим домом лемуров», – зазывают в «Лесной сказке».

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