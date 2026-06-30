Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.
Участник Великой Отечественной войны Василий Павлович Блинов больше 80 лет считался без вести пропавшим. Он ушел на фронт и так и не вернулся к семье. У родных даже не осталось его фотографий… Лишь в 2026 году поисковики связались с его семьей и сообщили, что спустя столько Василий Павлович найден! В церемонии захоронения останков принял участие его правнук - сотрудник следственного управления СК России по Алтайскому краю Станислав Зиястинов.
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.
Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, 22 июня, в День памяти и скорби, на Мемориальном кладбище в городе Ржеве состоялась торжественная церемония захоронения останков 804 воинов Красной армии, которых обнаружили поисковые отряды в ходе экспедиций 2025-2026 годов. Имена лишь 43 героев смогли установить, и среди них – Василий Блинов, уроженец села Алтайское Алтайского района.
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.
Василий Павлович родился в 1908 году. Его останки нашел московский поисковый отряд «Пионер» во время Вахты Памяти на территории Тверской области. Известно, что рядовой 114-й отдельной стрелковой бригады погиб 11 августа 1942 года в бою за деревню Бельково Ржевского района Калининской области. Его личность установили благодаря солдатскому медальону, который нашли при нем. Прошло почти 85 лет, прежде чем фронтовик обрел покой.
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.
Правнук героя, заместитель руководителя отдела криминалистики Станислав Зиястинов признался, что память о нем жила всегда. Дедушка Станислава – ветеран алтайского футбола Владимир Блинов - в интервью сайту stadion22.ru рассказывал об этом:
«Отца и брата убили на войне. Так вдвоем с матерью и жили <…> Виктору (брату, прим. ред.) было 17 лет, он 1926 года рождения. Он уже тогда окончил семилетку, поступил в военное училище и с последнего курса сержантом добровольно ушел на фронт и сразу же в 1943 году погиб, отец погиб в 1942 году».
Ни Василия, ни Виктора так и не нашли. Но не так давно с правнуком мужчины связались поисковики и рассказали, что останки его прадедушки нашлись в Тверской области. Найти родных героя удалось благодаря публикациям в СМИ и на сайте алтайского следкома.
Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.
«Мой прадед ушёл на фронт простым крестьянским мужчиной, оставив дома жену и сына, который так и не успел его запомнить. У нас в семье не сохранилось даже его портрета - лишь устные рассказы, передававшиеся от отца к сыну, который вырос, воспитал нас и передал эту память - через спорт, через любовь к жизни. Я офицер, следователь-криминалист, привык работать с фактами и уликами. Но здесь, на этой святой земле, главной уликой стала сама судьба, вернувшая солдата домой. И пусть у нас нет его фотографии в альбоме, но теперь у нас есть место, куда мы можем приехать и поклониться. Больше он не без вести пропавший. Он - павший герой. И его подвиг будет жить в нашей семье вечно», - отметил Станислав.
К слову, во время церемонии прощания с героями мужчине передали ценную реликвию – фрагменты записки и солдатский медальон, благодаря которым установили личность погибшего ветерана.
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