Имена лишь 43 героев смогли установить Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Участник Великой Отечественной войны Василий Павлович Блинов больше 80 лет считался без вести пропавшим. Он ушел на фронт и так и не вернулся к семье. У родных даже не осталось его фотографий… Лишь в 2026 году поисковики связались с его семьей и сообщили, что спустя столько Василий Павлович найден! В церемонии захоронения останков принял участие его правнук - сотрудник следственного управления СК России по Алтайскому краю Станислав Зиястинов.

22 июня состоялась торжественная церемония захоронения останков 804 воинов Красной армии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Как рассказали в пресс-службе регионального следкома, 22 июня, в День памяти и скорби, на Мемориальном кладбище в городе Ржеве состоялась торжественная церемония захоронения останков 804 воинов Красной армии, которых обнаружили поисковые отряды в ходе экспедиций 2025-2026 годов. Имена лишь 43 героев смогли установить, и среди них – Василий Блинов, уроженец села Алтайское Алтайского района.

22 июня состоялась торжественная церемония захоронения останков 804 воинов Красной армии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Василий Павлович родился в 1908 году. Его останки нашел московский поисковый отряд «Пионер» во время Вахты Памяти на территории Тверской области. Известно, что рядовой 114-й отдельной стрелковой бригады погиб 11 августа 1942 года в бою за деревню Бельково Ржевского района Калининской области. Его личность установили благодаря солдатскому медальону, который нашли при нем. Прошло почти 85 лет, прежде чем фронтовик обрел покой.

22 июня состоялась торжественная церемония захоронения останков 804 воинов Красной армии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Правнук героя, заместитель руководителя отдела криминалистики Станислав Зиястинов признался, что память о нем жила всегда. Дедушка Станислава – ветеран алтайского футбола Владимир Блинов - в интервью сайту stadion22.ru рассказывал об этом:

«Отца и брата убили на войне. Так вдвоем с матерью и жили <…> Виктору (брату, прим. ред.) было 17 лет, он 1926 года рождения. Он уже тогда окончил семилетку, поступил в военное училище и с последнего курса сержантом добровольно ушел на фронт и сразу же в 1943 году погиб, отец погиб в 1942 году».

Ни Василия, ни Виктора так и не нашли. Но не так давно с правнуком мужчины связались поисковики и рассказали, что останки его прадедушки нашлись в Тверской области. Найти родных героя удалось благодаря публикациям в СМИ и на сайте алтайского следкома.

22 июня состоялась торжественная церемония захоронения останков 804 воинов Красной армии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

«Мой прадед ушёл на фронт простым крестьянским мужчиной, оставив дома жену и сына, который так и не успел его запомнить. У нас в семье не сохранилось даже его портрета - лишь устные рассказы, передававшиеся от отца к сыну, который вырос, воспитал нас и передал эту память - через спорт, через любовь к жизни. Я офицер, следователь-криминалист, привык работать с фактами и уликами. Но здесь, на этой святой земле, главной уликой стала сама судьба, вернувшая солдата домой. И пусть у нас нет его фотографии в альбоме, но теперь у нас есть место, куда мы можем приехать и поклониться. Больше он не без вести пропавший. Он - павший герой. И его подвиг будет жить в нашей семье вечно», - отметил Станислав.

К слову, во время церемонии прощания с героями мужчине передали ценную реликвию – фрагменты записки и солдатский медальон, благодаря которым установили личность погибшего ветерана.

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