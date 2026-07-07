Ранее Калыкбай Маматов проживал в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Еще весной жительница Кыргызстана Айгерим Максуттегинова обратилась в программу «Жди меня» с просьбой помочь ей в поисках родных, но вот на дворе лето, а заявка на сайте так и числится открытой... Дедушка Айгерим – Маматов Калыкбай Жумаевич – в 60-е годы прошлого века служил в Алтайском крае, и здесь же обрел свою первую любовь, которая подарила ему двоих детей. Однако с первой семьей его развела судьба: вернувшись в родной Кыргызстан, Калыкбай Жумаевич вновь женился. Вот уже несколько месяцев его дети и внучка пытаются найти на Алтае кровных родственников, о которых практически ничего неизвестно. Подробности – в материале «Комсомолки».

Семейная легенда про дочку командира

Как рассказала внучка Калыкбая Жумаевича, он родился в 1938 году в Кара-Сууском районе Киргизской ССР. По стечению обстоятельств, практически никаких документов у семьи не сохранилось, поэтому всю информацию родные собирают по крупицам – по воспоминаниям своих старших родственников.

В молодости Калыкбай Маматов служил в одной из воинских частей Алтайского края, а позднее пошел учиться в училище механизации сельского хозяйства №26 Троицкого района, которое окончил в 1963 году, получив специальность «тракторист-машинист широкого профиля, слесарь первого разряда».

Ранее Калыкбай Маматов проживал в Алтайском крае Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«В какой именно воинской части служил мужчина, так и неизвестно, но в Троицком районе частей никаких не было. Мы пробовали выяснить, но нужно делать запрос в Минобороны. На уровне семейной легенды, Калыкбай Жумаевич женился в этой воинской части – якобы мальчик он был сильно хороший и понравился командиру, который женил его на дочке. Может, это просто кто-то выдумал, а, может, и действительно, было так. Но, судя по возрасту, когда он приехал учиться в Троицкий район, то, вероятно, уже был женат», - рассказывает «Комсомолке» заведующий сектором информатизации Управления делами Троицкого района Наталья Яковлева, которая в настоящий момент помогает Айгерим с поисками родных.

По словам Натальи Александровны, в годы, когда Калыкбай учился в Троицком районе, многих солдат отправляли учиться на механизаторов. Один из старожилов района, с которым пообщалась Наталья, учился в том же самом училище, что и Калыкбай. По фотографиям, которые ему показали, он сказал, что помнит такого студента, но групп было настолько много, что детали вспомнить сложно.

«Как он сказал «Нас там училось не как сейчас - 20 человек, а 220-ть». Говорит, что помнит, что был такой, но про него вообще ничего не знает. А больше нам спросить и не у кого».

Калыбкай окончил училище механизации сельского хозяйства Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Не то Алеша, не то Светлана…

Со своей первой семьей Калыкбай проживал там же - в Троицком районе. По воспоминаниям родных, от первой супруги у него родились, вроде как, двое ребятишек – мальчик и девочка (возможные годы рождения детей - 1960-1966 гг., прим. ред.). Это не точно, но жену или дочку звали Светланой, а сына – Алешей. У супруги могли быть немецкие корни. Есть вероятность, что брак официально зарегистрирован не был.

«В одном из сообщений Айгерим писала, что вроде бы как Калыкбай дал сыну свою фамилию. Мы пытались найти семью, но с такой фамилией никого не нашли», - отмечает Наталья Александровна. – Может, если женщина была немкой, они давным-давно уехали в Германию».

Сам Калыкбай после окончания учебы работал в районе электриком на одном из заводов, но в то время предприятий было несколько – получается, что и здесь найти заветную ниточку не получилось.

Спустя какое-то время Калыкбай решил съездить к себе на родину и повидать родных, но домой на Алтай он так и не вернулся…

«Родня его не отпустила. В итоге остался там, женился на местной девушке – бабушке Айгерим. А в 1970-1972 годах в Кыргызстан приехала его первая жена с детьми – пыталась его найти, но ей адрес не дали, сказали, чтобы не искала его – якобы он умер. Она два-три дня там пожила и уехала. И все про нее забыли».

С тех пор ни про детей, ни про первую супругу Калыкбая так и не было вестей. А в 1979 году, когда Калыкбаю Жумаевичу был всего 41 год, он скончался – погиб в автокатастрофе. Спустя короткое время погибла и его вторая жена, а их дети решили найти своих сводных брата и сестру.

«Они бы просто хотели познакомиться со своими родными – все-таки одна кровь. Отправили заявку на «Жди меня», но там попросили узнать хотя бы фамилию жены, а пока никакой информации про нее мы так и не нашли», - говорит Наталья Яковлева.

Важно!

Если вам что-либо известно о родных Калыкбая Жумаевича Маматова, его однокурсниках или друзьях из Алтайского края обратитесь по следующим номерам телефона:

- Редакция «Комсомольская правда»-Барнаул»: 8(3852)205-547;

- Администрация Троицкого района: 8 (385-34) 22-2-41 или 8-913-215-54-85 (Яковлева Наталья Александровна).

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