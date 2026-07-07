«Один из сыновей пришел без зуба»: жительница Барнаула пожаловалась на жестокое обращение с детьми в детсаду

Дети стали жаловаться маме на то, что их якобы избивают в детском саду Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле правоохранители и профильные органы разбираются в случае возможного жестокого обращения с детьми в детском саду. Мама одного из воспитанников дошкольного учреждения №261 рассказала о том, что ее дети якобы подвергаются избиению. После публикаций в соцсетях следком возбудил уголовное дело.

Как рассказала горожанка под ником _mv_minya_ в паблике Barnaul22, её дети стали жаловаться на то, что их якобы избивают в детском саду.

«В декабре мой сын вернулся из сада с большим следом на попе и пояснице. Этот случай воспитатель прокомментировать не смогла. За последнюю неделю мои дети стали часто жаловаться, что их и других детей бьют, а также ставят в угол. Один из сыновей пришел из детского сада без зуба. Воспитатели и администрация сада не смогли объяснить эту ситуацию», - пишет женщина.

В медицинской справке от стоматолога, которую мама приложила к посту, говорится о том, что у ребенка перелом зуба. Сам мальчик на видео, записанном мамой, рассказывает, что его ударила воспитательница.

- Как ударила? – спрашивает мама.

- По ноге руками вот так, ладошкой, - отвечает малыш.

В конце своего обращения женщина просит профильные органы провести в детском саду проверку.

Как сообщили в пресс-службах Следственного управления СК и прокуратуры Алтайского края, по сообщению в социальных сетях возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи установят обстоятельства, которые изложены в публикации, и дадут оценку действиям сотрудников учреждения.

Также проверку проводит прокуратура. Ведомство проверит соблюдение законов при оказании услуг несовершеннолетним.

Как сообщили в муниципальном центре управления Барнаула, по факту публикации в соцсетях информации о ситуации в детсаду №261 организована проверка. В комитет по образованию города обращений от родителей воспитанников детсада не поступало. По вопросам о работе дошкольных учреждений города родителям рекомендуют обращаться по телефону: 8(3852) 56-90-09.

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