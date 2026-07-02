Четырехлетняя девочка утонула на глазах у бабушки, а подросток – на глазах у отца: двое детей погибли за один день в Алтайском крае

Дети находились у водоемов вместе со взрослыми Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Алтайском крае 1 июля произошло сразу две трагедии с детьми на воде: в первом случае погибла четырехлетняя девочка, во втором – 13-летний мальчик. Дети находились у водоемов вместе со взрослыми. Подробности рассказали в пресс-службах СК, прокуратуры и МЧС региона.

Гостила у бабушки

В одном из сел Советского района четырехлетняя девочка гостила у бабушки. Как стало известно «Комсомолке», ребенок приехала в село из Новосибирской области. Вечером 1 июля женщина вместе с внучкой отдыхала на берегу озера Большое Лазурное. Во время купания ребенок находился в резиновом надувном кругу, но в какой-то момент девочка зашла на глубину и выпала из спасательного средства. Бабушка в этот момент отвлеклась и не успела спасти ребенка. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, тело девочки вытащили из воды очевидцы, откачать не смогли.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Отец пытался спасти сына

Вечером того же дня в реке Алей на окраине села Безрукавка Рубцовского района утонул 13-летний мальчик. По данным следствия, ребенок находился у водоема вместе с родственниками. Мальчик играл в воде с друзьями, нырнул на глубине и не смог выплыть.

Мальчика пытался спасти отец Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

«Отец пытался спасти ребенка, но не смог его найти», - пояснили в СУ СК по Алтайскому краю.

Поиски продолжили водолазы. Лишь на следующий день сотрудники Рубцовского поисково-спасательного отряда нашли и вытащили тело ребенка из реки. Следователи расследуют уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«По указанным трагическим случаям следователями СК проводятся осмотры мест происшествий, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства гибели детей на воде», - отметили в следкоме.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Алтайского края Вячеслава Шипиева по фактам гибели детей ведутся проверки. Ход дел стоит на контроле надзорных органов.

В ведомствах в очередной раз напоминают взрослым о том, что купаться следует лишь в безопасных местах. Нельзя оставлять детей у воды без присмотра!

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