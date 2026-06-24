Поиски ведутся и с земли, и с воздуха Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

В Республике Алтай организовали масштабную поисково-спасательную операцию. 22 июня 15-летний подросток из Новосибирска сорвался со скалы и упал в реку Катунь. По предварительным данным, мальчик мог утонуть. Что известно о ЧП и про поиски подростка из Новосибирска на Алтае 24 июня 2026 – в нашем материале.

ЧП с подростком в Горном Алтае 22 июня 2026

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, 22 июня 15-летний подросток из Новосибирска фотографировался на скале в селе Эдиган возле Ороктойского моста. Во время селфи мальчик оступился и упал со скалы в реку Катунь. Бурное течение подхватило мальчика и стало уносить на глазах у очевидцев.

Пока что поиски не принесли результатов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

По данным СУ СК по Республике Алтай, Майминский отдел проводит процессуальную проверку по сообщению об утоплении несовершеннолетнего. Уточняется, что мальчик приехал на отдых вместе со своими родителями и другом. На пляже у Катуни он вместе с товарищем решил прогулять по скалистому берегу, но поскользнулся и упал в воду. Мальчика унесло течением.

«В настоящее время организованы поисковые мероприятия с привлечением сотрудников МЧС и спасательных служб, ведутся работы по установлению местонахождения несовершеннолетнего. Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родственники, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отметили в следкоме.

После проверки будет принято процессуальное решение.

Поиски подростка из Новосибирска на Алтае 24 июня 2026

По данным на вечер 23 июня, поиски подростка в Чемальском районе продолжаются. Спасатели уже обследовали 19 километров береговой линии и акватории реки от места ЧП. Поиск ведется как в пешем порядке, так и с применением беспилотников. Пока что работы не увенчались успехом.

О трагедии доложили 52 инструкторам-сплавщикам, в районе поиска мальчика находятся 39 моторных лодок.

К поиску несовершеннолетнего привлекли четырех человек и одну единицу техники от МЧС, трех сотрудников полиции и одну единицу технику, а также волонтеров.

Пока что поиски не принесли результатов Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

А еще был случай…

С началом туристического сезона в Горном Алтае увеличивается количество ЧП с отдыхающими, в том числе при фотографировании. Так, в сентябре 2022 года на Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах у своей семьи. 43-летний мужчина из Новокузнецка приехал на отдых с женой и друзьями. В один из дней компания отправился на прогулку по берегу реку и начала делать фото. В момент селфи и произошло ЧП. Тело погибшего нашли через несколько дней в шести километрах вниз по течению реки.

ВАЖНО!

В ГУ МЧС и следственном управлении по Республике Алтай напомнили о важности соблюдения правил безопасности во время отдыха.

Если вы хотите сфотографироваться, то отойдите от края обрыва на два-три метра. Используйте зум на телефоне и селфи-палку, не смотрите в экран телефона, когда двигаетесь по краю. Помните о том, что ни одно фото не стоит жизни.

При отдыхе у воды взрослым не стоит оставлять детей без присмотра. Поговорите с детьми и напомните им простые правила!

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