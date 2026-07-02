Нашли ли 15-летнего подростка, упавшего в Катунь во время селфи

С начала летнего сезона в регионе произошло семь происшествий на воде Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

В Республике Алтай 22 июня произошло ЧП с 15-летним подростком: мальчик оступился во время селфи и упал со скалы прямо в реку Катунь. По данным ГУ МЧС по региону, на данный момент поиски несовершеннолетнего приостановлены.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе главного управления, всего было обследовано 30 км акватории и береговой линии. Спасатели пытались обнаружить мальчика в пешем порядке, а также с использованием беспилотной авиации, но поиски не дали результатов. На данный момент поиски временно приостановлены.

Напомним, что мальчик приехал на отдых в Горный Алтай со своими родителями и другом. В селе Эдиган подросток и его товарищ гуляли по скалистому берегу: несовершеннолетний фотографировался на скале возле Ороктойского моста, но оступился и упал со скалы прямо в реку. Так как течение у горной реки бурное, подростка стало уносить на глазах у очевидцев.

По факту трагедии следственное управление Следственного комитета по Республике Алтай проводит процессуальную проверку. В поисках несовершеннолетнего участвовали сотрудники МЧС и спасательных служб, следователи проводили осмотр происшествия и опрашивали очевидцев и родных подростка.

К слову, это не единичная трагедия на воде в Республике Алтай. По данным спасателей, с начала летнего сезона в регионе произошло семь происшествий на воде: три человека пропали без вести, один пострадал и трое погибли. Неутешительную статистику накануне пополнили два ЧП в Майминском районе: двоих мужчин унесло течением в реке Катунь. Первая трагедия произошла в 07:55 вблизи села Манжерок, вторая – спустя четыре часа недалеко от предыдущего места. В настоящее время поиски утонувших продолжаются.

В МЧС напомнили, что купаться следует только на оборудованных пляжах. В горных реках течение очень сильное, поэтому купание в них смертельно опасно! Туристов и местных жителей просят не игнорировать знаки «Купание запрещено».

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