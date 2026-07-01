Автором-продюсером выступил известный алтайский журналист Николай Потешкин Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

29 июня в барнаульском кинотеатре «Премьера» состоялась презентация первой серии документального цикла «Серебряный век Алтая». Масштабный проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, создан «Сибирской медиагруппой» при участии профессиональных историков. Автором-продюсером выступил известный алтайский журналист Николай Потешкин.

Николай Потешкин Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Культурный продукт

Встреча собрала более 50 участников – людей, которые интересуются историей родного края. Среди них были организованные группы, например сообщество «Серебряные волонтеры Алтая» и представители регионального отделения «Движения первых», а также горожане, узнавшие о премьере из афиш и информационных сообщений. Чтобы все желающие смогли с комфортом расположиться, в зал пришлось внести дополнительные стулья.

Презентация первой серии документального цикла «Серебряный век Алтая» Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Не пропустила презентацию проекта и министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Она отметила, что есть культурные продукты, которые будут работать долго, и фильмы относятся к их числу.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

«Говоря об этом проекте, я отмечу, что это системная работа креативных команд Алтайского края с Президентским фондом культурных инициатив. Фонд – это определённое идеологическое явление в нашей стране. Оно продвигает лучшие проекты, поддерживающие традиционные духовно-нравственные ценности Российской Федерации. Это тоже важно. Фильмы проекта «Серебряный век Алтая» действительно помогут рассказывать и узнавать о горнорудном периоде в истории региона».

Заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения Первых Алтайского края» Сергей Пугачев заметил: «Нашу историю важно помнить. И ей можно гордиться. Гордиться тем, что великие открытия были совершены в это время».

Заместитель председателя Совета регионального отделения «Движения Первых Алтайского края» Сергей Пугачев Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Детали истории

Всего в рамках проекта «Серебряный век Алтая» будет снято 5 документальных картин. Первая рассказывает о том периоде, когда Россия только начинала изучать недра территории будущего Алтая в поисках руд, нужных для развития страны.

Презентация первой серии документального цикла «Серебряный век Алтая» Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Зритель узнал, что не только всем знакомый Акинфий Демидов участвовал в поисках. И не только поощрениями заканчивались маленькие победы рудознатцев – людей, отправившихся на поиски меди в незнакомые земли. Мало было обнаружить сокровища в земле, нужно было понять, как их добыть и доставить в условиях, когда на три дня пути ни единой живой души. Разве что джунгары, которые могли напасть на путников, обстреляв их из луков.

Презентация первой серии документального цикла «Серебряный век Алтая» Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

В качестве экспертов фильма выступили историки-краеведы Аркадий Контев и Вадим Бородаев.

«Нам хотелось поделиться той информацией, которую мы собрали за десятилетия работы в архивах, – говорит Вадим Бородаев. – Очень надеюсь, что эти фильмы привлекут и заинтересуют молодёжь, которая когда-то продолжит наше дело».

Презентация первой серии документального цикла «Серебряный век Алтая» Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Синтез вечного и нового

Творческая встреча с командой проекта и историками стала возможностью поделиться фактами, впечатлениями, а также приоткрыть закулисье съемок.

Николай Потешкин рассказал, что фактического материала для фильма было собрано более чем достаточно. Он полгода изучал архивы и погрузился в тему с головой. В том числе было время подумать над тем, как «упаковать» факты в интересный и захватывающий видеоряд в условиях, когда для съемок мало чего доступно.

Презентация первой серии документального цикла «Серебряный век Алтая» Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

Для этого были организованы съемки ландшафтов на «зорьке» в Курьинском районе, кадры реконструированной Белоярской крепости, остатки плотины Барнаульского сереброплавильного завода. А еще зритель увидел «ожившие» портреты главных героев тех времен и многие другие художественные приемы, погружающие в тему проекта.

Презентация первой серии документального цикла «Серебряный век Алтая» Фото: Виталий БАРАБАШ. Перейти в Фотобанк КП

«Например, нейросети позволяют нам рассказать и показать то, что раньше в видеоформате было просто невозможно, – объясняет автор-продюсер проекта Николай Потешкин. – В кинохронике почти не сохранилось фотографий, но раз такой инструмент появился, отлично работает и даёт достойную картинку, грех не воспользоваться».

По словам Потешкина, все сгенерированные ИИ-кадры затем были дополнительно доработаны монтажерами – это улучшило качество и сделало их максимально похожими на подлинную видеозапись.

Учитель английского языка Елена Яковлева поделилась с командой проекта впечатлениями: «Я и мои ученики действительно интересуемся историей края. Такие красочные и, что важно, достоверные проекты о горнорудном периоде позволяют расширить кругозор, узнать много фактов о своей малой родине, которыми действительно можно гордиться. Я обязательно рекомендую этот проект своим знакомым».

Справка

Проект «Серебряный век Алтая» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Медиахолдинг «СМГ» приурочил его к 300-летию начала горного производства на Алтае. Проект включит 5 серий короткометражных документальных фильмов, 15 видеолекций, а также творческие встречи на разных площадках города и края.

Партнеры проекта: Министерство культуры Алтайского края, Алтайский государственный краеведческий музей, кинозал «Премьера», Союз журналистов Алтайского края, библиотека им. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской, Центральная библиотечная система г. Барнаула, региональное отделение «Движения первых», «Музей Город».

6+.

Автор: Елизавета Куцева

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