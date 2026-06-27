Умерла успешная модель, впавшая в кому в Китае в феврале прошлого года

Модель Диана Галина. Фото: личная страница в VK

26 июня на Алтае ушла из жизни успешная модель Диана Галина. Последние полтора года девушка находилась в коме. С июля прошлого года за Дианой ухаживали родные в городе Заринске. И родители, и брат до последнего надеялись на чудо.

Напомним, что в Пекине 20-летняя выпускница агентства «Стиль» получила два новых контракта. 24 февраля 2025 года позвонила домой и радостно сообщила об этом. Это были последние слова маме, на следующий день девушка упала без сознания в ванной. Как выяснилось позже, у Дианы произошел разрыв аневризмы аорты. Несмотря на две операции в Китае, пациентка так и не вышла из комы.

После двух месяцев нахождения в китайской клинике был путь в Благовещенск в реанимобиле медицины катастроф. Там, в больнице появилась маленькая надежда, врачи отметили у Дианы слабые рефлексы. Она реагировала на прикосновения, открывала глаза. Это же наблюдали и в Алтайской краевой больнице летом прошлого года.

В родительский дом девушку привезли в состоянии, которое врачи называют вегетативным (когда человек может открывать глаза, дышать и глотать, но не проявляет осознанных действий, не реагирует на окружающих и не говорит, – прим.ред.).

У Дианы было оборудованное место, полный набор необходимых лекарств. Главную заботу по уходу взяла на себя мама – Татьяна Галина. И родители, и брат разговаривали с Дианой, продолжая верить в лучшее.

Когда мы звонили Татьяне Галиной в феврале этого года, она сказала, что старается делать все, чтобы не наполнять дом унынием, а если подступают слезы, идет в ванну проплакаться.

Когда мы позвонили ей сейчас, Татьяна слез уже не скрывала… Дата похорон Дианы пока не известна (Семья ждет папу, который в командировке, – прим.ред.)

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким Дианы Галиной.

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