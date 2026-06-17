Был начальником финдовольствия: алтайские общественники ищут родных ветерана для возвращения ордена Красной Звезды

В мае общественники вернули такую же награду родным героя из Томской области Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор АНО «Патриотической огонь» Михаил Глазырин и председатель «Танкового Братства Алтая» Евгений Сергеев объявили очередной поиск родственников ветерана Великой Отечественной войны. Ранее благодаря усилиям неравнодушных общественников были найдены владельцы двух орденов Красной Звезды. Теперь путь домой ищет еще одна «Звезда». Подробности – в нашем материале.

Как сообщил Михаил Глазырин, после того, как он и его коллега вернули награду родным героя из Томской области, на него вышла жительница Барнаула и сообщила, что ее родственники уже много лет хранят в семье орден Красной Звезды, принадлежащий таинственному солдату. При каких обстоятельствах была найдена награда, пока уточнить не удалось. Шли годы, а имя героя так и оставалось неизвестным, пока в ситуацию не вмешались Михаил и Евгений.

По номеру на ордене в архиве Минобороны РФ нашли владельца. Согласно архивной справке, Красная Звезда принадлежит Доп(б)кину Давиду Абрамовичу 1900 года рождения, который в 1920-1921 годах был призван на службу Коробским районным военным комиссариатом Черниговской области. На момент награждения в 1945 году он проживал в деревне Казарино Чернского района Тульской области (такого населенного пункта, к сожалению, уже не существует).

На сервисе «Память народа» опубликованы документы, в которых упоминаются имя Давида Абрамовича. Известно, что за время службы ему были присвоены звания старшего лейтенанта, а затем капитана интендантской службы. Проще говоря, он был военнослужащим, который отвечал за тыловое обеспечение.

«Известно, что он был начальником финансового довольствия», - рассказал «Комсомолке» Михаил Глазырин.

Согласно архивным данным, Давид Абрамович служил в 120 легко-артиллерийском полку. Был награжден орденом Красной Звезды (по приказу от 23 апреля 1945 года), медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», а также «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

О том, как сложилась судьба ветерана в послевоенное время, практически ничего не известно. Общественникам удалось выяснить, что супругу Давида Абрамовича звали Зинаида.

ВАЖНО

Если вы что-либо знаете о ветеране или о том, как связаться с его родными, передайте информацию по следующим номерам:

- Директор АНО «Патриотической огонь» Михаил Глазырин: 89833985548;

- Председатель «Танкового Братства Алтая» Евгений Сергеев: 89635281641.

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