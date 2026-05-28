«Бес попутал»: священник вступился за девушку, получившую реальный срок за кальян на куличе

27-летняя Ксения получила 3 года реального заключения. Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

В Москве суд приговорил к 3 годам и 25 дням лишения свободы 27-летнюю девушку, которая забила кальян на пасхальном куличе и опубликовала фото своей «работы» в социальных сетях. Ее признали виновной по статье об оскорблении чувств верующих. Священник Покровского кафедрального собора и часовни Святой Татианы в Барнауле Александр Микушин в разговоре с «Комсомольской правдой» заявил, что поступок осужденной – кощунственный, однако столь сурового наказания, по его мнению, он не заслуживает.

«Даже Христос от такого воскрес»

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, на котором сотрудница бара Ксения использовала пасхальный кулич вместо чаши для кальяна. Ролик девушка выложила в свой блог с подписью: «Даже Христос от такого воскрес».

Вскоре после публикации видео на девушку обратили внимание православные активисты из движения «Сорок сороков». Они написали заявление в полицию. Подозреваемую задержали. Следственный комитет расценил ее поступок как «публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу».

Сама Ксения объяснила, что кулич купил клиент, а она лишь сделала кальян. После начала скандала она удалила все публикации и записала видео с извинениями.

Накануне в Москве состоялся суд. По ч. 1 ст. 148 УК РФ ей грозило максиму до одного года лишения свободы. Однако вердикт судьи оказался еще более жестким – 3 года и 25 дней колонии общего режима. Все из-за того, что в 2025 году она получила 3 года условно по делу о хранении наркотиков. Испытательный срок по этому делу ещё не истек, и поэтому прокуратура попросила отменить условное наказание и назначить реальное.

Не помогло подсудимой и то, что в последнем слове она заявила, что считает себя верующей, показала грамоты и свидетельство о крещении.

«Вину я по-настоящему признала, я раскаиваюсь и считаю свой поступок недопустимым. Я теперь знаю, насколько важны атрибуты святой Пасхи. Я верующая, хожу в церковь», – сказала Ксения.

Александр Микушин

«Публичный грех требует публичного покаяния»

Священник Александр Микушин сказал, что кальян на куличе – действительно грех и кощунственный поступок, а принесенное на заседание свидетельство о крещении – лукавство, однако он считает назначение реального срока непомерно суровым.

«Мое мнение – это слишком суровое наказание даже за такой кощунственный поступок. Публичный грех требует публичного покаяния. Надо было не справку о крещении приносить, а для начала покаяться Господу Богу дом, потом сходить в храм на исповедь, а после сделать публичное покаяние. А после, уповая на милость и прощение Господа, ждать суда. Не зря же говорят – бес попутал», – говорит Александр Микушин.

По словам священнослужителя, если бы девушка пришла в церковь, можно было бы назначить епитимию – духовное наказание в виде поклонов, молитв, труда.

