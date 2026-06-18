Мама стала ангелом и уснула рядом с папой и братиками: что стало с девочкой, выжившей в страшной аварии с шестью погибшими на Алтае

Водитель выехал на встречную полосу и погубил несколько жизней. Фото: соцсети / ГУ МВД по Алтайскому краю

Страшно поверить, но прошел уже год с момента ДТП на трассе А-322 в Шипуновском районе, в которой погибли шесть человек. Тогда лихач на Kia Forte вылетел на встречку и столкнулся с другим автомобилем. Трое детей и трое взрослых погибли на месте, еще четверо выжили, но получили страшные травмы. Как сейчас живет одна из выживших девочек, которая потеряла в ДТП практически всю семью – в нашем материале.

Семь человек в салоне…

Авария произошла днем 30 июня в Шипуновском районе. По данным Госавтоинспекции Алтайского края, водитель Kia Forte, который находился в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в Honda Odyssey. В машине предполагаемого виновника аварии находились сразу семь пассажиров – два сына водителя семи и восьми лет, его девятилетняя дочь, супруга, а также две племянницы и товарищ. Конечно, ни о каких правилах безопасности не может идти и речи – дети не были пристегнуты, некоторые из них сидели на коленях у взрослых. В другой машине были супруги, приехавшие из Казахстана на юбилей к родственнику в Шипуново.

Шесть человек погибли на месте аварии – сам лихач, двое его маленьких сыновей и племянница, а также супруги из второго автомобиля. Жена водителя Kia, его дочка, одна из племянниц и товарищ выжили, но получили ужасные травмы. Сначала их госпитализировали в Алейск, а уже оттуда перевезли в Барнаул в краевую больницу скорой медицинской помощи. Мужчину и племянницу водителя вскоре выписали, а вот дочь и жена были в тяжелом состоянии и больше месяца провели в коме. Лишь в июле девятилетняя девочка начала приходить в себя – шевелить ручкой и подавать знаки, что она слышит, когда с ней разговаривают.

Карабкаться и жить

Мама девятилетней Алины, получившая тяжелую травму головы, так и не смогла прийти в себя. После того, как она пришла в сознание, ее перевели в Рубцовск и пытались выходить, но последствия аварии оказались необратимыми – она была не в состоянии себя обслуживать и кушала лишь через зонд. В октябре 2025 года её не стало… Похоронили женщину там же, где и ее мужа и двух сыновей. Все четверо за одной оградкой.

Единственной, кто выжил в том ДТП из этой семьи, стала девятилетняя Алина. Сейчас девочке уже исполнилось 10 лет. Опеку над ней взяла её «бабушка» - тетя покойного Евгения, водителя Kia Forte. По словам Марины, еще при жизни мамы Алины она обещала той, что сбережет девочку и не допустит, чтобы та попала в детдом.

«Я пообещала Гале, что не брошу и не обижу ребенка, вылечу, воспитаю, поставлю на ноги <…> », - рассказывала ранее опекун Алины.

Алине, несмотря на свой юный возраст и серьезные травмы – пришлось пройти через многое за этот год. После выписки из больницы она передвигалась лишь с помощью коляски. Учебу пришлось отложить – половину школьного года она провела на домашнем обучении. Были и серьезные проблемы с памятью, но благодаря заботе её близких все оказалось поправимо.

«Процветаем. Дай бог, подлечиваемся, на таблеточках сидим, прошли санатории, реабилитацию. Все у нас потихонечку, а куда нам деваться? С третьей четверти даже в школу пошли. В феврале только нам спицы вытащили из ножек. Но она уже шустрая, бегает, прыгает – очень подвижная», - говорит Марина.

Несмотря на потерю всей семьи, девочка держится довольно спокойно. Может, это во многом и заслуга ее тети, которая с такой заботой и любовью говорит о своей «внучке». Именно Марина подготовила Алину к самому страшному и сообщила, что папа и братики больше не просыпаются - они стали ангелами и улетели на небо. А спустя несколько месяцев после аварии девочке пришлось попрощаться с еще одним ангелом – своей мамой.

«Остались лишь мы с ней вдвоем, нет у нас ни мамы, ни папы. 30 числа уже годовщина… Могилка находится в деревне у нас, обязательно идём туда. Все четверо на одной могиле, - говорит женщина. – Ребенок по своей психике нормально это перенесла, спокойно. Я сейчас у нее спрашиваю: «Ты скучаешь?», а она смотрит в небо и отвечает: «Нет, баб, пусть они там лежат». Как это объяснить – я не знаю. Все у нас хорошо».

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