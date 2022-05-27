Сколько стоит в Барнауле черешня и как ее мыть, чтобы не отравиться

Ранние сорта более кислые на вкус Фото: Татьяна Гейнрих

Первая летняя ягода – черешня появилась на прилавках в Барнауле. Ранние сорта более кислые на вкус, поэтому некоторые горожане дегустируют ягоду перед покупкой прямо на рынке, но так делать опасно. Какие инфекции можно подхватить от непромытых плодов и как правильно их обрабатывать, рассказал алтайский гастроэнтеролог Денис Фуголь.

Чем можно заразиться?

– От непромытой ягоды можно подхватить практически любую кишечную инфекцию, – говорит Денис Фуголь. – Среди них и дизентерия, и сальмонелла, и, если это, например виктория – возможен кампилобактер, так как ягоды соприкасаются с землей.

Также при поедании немытых ягод не исключены глисты и еще более неприятные «соседи» в организме – аскариды.

Как правильно обрабатывать?

– Ягоду лучше не просто сполоснуть водой, а замочить на некоторое время. Затем слить воду и вновь замочить. Не должно оставаться земли и какого-либо осадка. Также следует убирать поврежденные, потрескавшиеся плоды, – отмечает врач.

Медик советует мыть вообще любые овощи, ягоды и фрукты. Даже кожуру у бананов для безопасности нужно хотя бы протереть.

Надо ли использовать мыло?

Использовать для мытья ягод, овощей и фруктов мыло или средство для посуды гастроэнтеролог не советует. Они не предназначены для использования в пищу и всегда есть риск не удалить чистящее средство до конца.

Оптимально использовать специальные гели для мытья и овощей и фруктов. Их можно найти в обычном магазине хозтоваров на полке со средствами для посуды или заказать в интернет-магазине. Цена за небольшую бутылку геля начинается от 160 рублей.

Цены на черешню

Проще всего ягоду сейчас купить на рынке. Стоимость составляет 450 рублей за килограмм. В разгар сезона, к середине-концу июня черешня обычно дешевеет.

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