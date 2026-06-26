Дедушка спасен, автомобиль сгорел, корова погибла. В аномальную жару прибавилось работы алтайским пожарным

Пожар в поселке Власиха Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Тридцатиградусный июнь прибавил работы пожарным Алтайского края. За минувшие сутки сотрудники МЧС региона потушили 27 пожаров.

Вечером 25 июня в барнаульском поселке Власиха по улице Серебряная огнем охватило большое частное подворье рядом со страусиным ранчо. Сначала загорелся гараж (предварительная причина - короткое замыкание), после этого вспыхнул автомобиль. Огонь тут же перекинулся и на частный двухэтажный жилой дом.

«Когда пожарные приехали, к ним выбежала испуганная пожилая женщина, призывая скорей спасти дедушку, который не мог самостоятельно выйти. Инвалид находился на первом этаже.

«Сразу же в дом выдвинулось дымозащитное звено - пожилого человека оперативно вынесли, дыма он, к счастью, еще не успел наглотаться», - рассказали «КП-Барнаул» в пресс-службе МЧС региона.

С пожаром на 250 квадратах во Власихе боролись более 20 человек, на место прибыло 7 единиц техники. В результате возгорания огнем повреждены крыши, стены, потолочные перекрытия строений и легковой автомобиль.

Автомобили, кстати, вспыхивают в такую жару прямо на трассах. Так, 24 июня поздно вечером сгорел дотла автомобиль на трассе под Бийском «Машины вспыхнула из-за неисправности», - объяснили в МЧС.

Еще один пожар случился утром 25 июня в поселке Перешеечном Егорьевского района. На частном подворье полыхали сено и сарай на 110 квадратах. К месту ЧП прибыли три пожарных машины, в тушении участвовали шесть спасателей. В огне, который уничтожил кровлю сарая, 10 тюков сена, погибла и хозяйская корова. Наиболее вероятной причиной этого происшествия называют — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают:

- следите за состоянием проводки;

- не перегружайте электросети;

- используй только исправное электрооборудование;

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

- установите пожарный извещатель, он поможет вовремя обнаружить возгорание.

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