Оставленная печь стала причиной серьезного ночного пожара в Барнауле

Причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, 14 июня, в Алтайском крае было ликвидировано 28 пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Непосредственно в краевой столице за этот период сотрудники МЧС потушили четыре возгорания.

Так, например, один из пожаров случился ночью в барнаульском поселке Пригородном. К моменту приезда первого расчета огонь полностью охватил деревянную баню. В тушении возгорания были задействованы шесть человек личного состава и две единицы специальной техники.

В результате происшествия постройка была полностью уничтожена огнем, а также серьезно пострадал кузов припаркованного рядом отечественного легкового автомобиля. Никто из людей не пострадал. По предварительным данным ведомства, причиной случившегося стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.