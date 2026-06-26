Жильцы сами не снесли. В Барнауле идет расселение аварийной двухэтажки сталинской эпохи

Жители дома ждут выплат и расселения Фото: Александр Коровниченко. Перейти в Фотобанк КП

Власти Барнаула распорядились изъять у жильцов старую деревянную двухэтажку в историческом центре Барнаула (на ул. Интернациональная, 17) и земельный участок под ней в пользу города. Это стандартный порядок действий в случаях, когда дом признан аварийным. Однако многих зацепила фраза в официальных документах с объяснением причины передачи здания и участка под ним в муниципалитет: собственники в установленный срок сами так и не снесли аварийный дом. Подробнее в материале «КП»-Барнаул».

Закон и история

В официальных документах говорится, что так как собственники квартир сами не снесли свой аварийный дом, то он изымается в пользу города. Такой порядок действий предусмотрен законом – об этом говорится в ч. 10 с. 32 Жилищного кодекса России. Сначала дом признают аварийным, а потом дают жильцам определенный срок, в течение которого они должны либо снести строение, либо реконструировать. Если этого не происходит, то помещения и земля изымается в пользу муниципалитета. А дальше проходит оценка квартир и определяется стоимость квадратных метров. Исходя из этого, собственникам предлагают денежную компенсацию. Если дом входит в адресную программу по расселению, то вместо денег можно получить новое жилье.

Двухэтажный деревянный дом на Интернациональной, 17 был построен в 1938 году. Относится он ко времени активной индустриализации, которая шла в СССР. Тогда в городах строилось много промышленных предприятий, а рабочим нужно было жилье. И этот дом как раз в одно время с огромным городским элеватором, который находится неподалеку.

Тогда-то в 1930-х и появилась мода на двухэтажные многоквартирные дома – так можно было разместить больше жильцов. Иногда в таких домах даже не было воды. Только со временем условия улучшались. Но сейчас, спустя почти 90 лет, быстро возведенные двухэтажки приходят в аварийное состояние.

«Пока тишина»

«Комсомолка» связалась с Алексеем, одним из жильцов дома на улице Интернациональная, 17. По его словам, о такой норме, что жильцы должны были сами сносить дом, он не слышал и никто об этом и не говорил. Процесс же расселения дома уже идет:

Дом на улице Интернациональной, 17. Скриншот сервиса Яндекс.Карты

«Сейчас только три квартиры получили деньги, у остальных пока тишина. Хотя дом вроде бы должны были снести еще 23 мая. Проходила экспертиза, подсчитывали стоимость одного квадратного метра. Но площадь квартир небольшая, поэтому особо не разгуляешься на эти деньги», - говорит Алексей.

Помимо квартир с собственниками, в доме есть и две квартиры, где жильцы живут по договору соцнайма. Им вместо выплат предложат варианты для переезда.

Постановление об изъятии квартир появилось на правовом портале мэрии 19 июня:

«Изъять в установленном законодательством порядке у собственников жилых помещений многоквартирного дома по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 17 земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 22:63:050124:10, площадью 1226 кв.м, жилые помещения №3, 4, 8, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 27 в указанном многоквартирном доме для муниципальных нужд», - говорится в постановлении.

КСТАТИ

Несколько дней назад было опубликовано три аналогичных постановления мэрии еще по трем аварийным домам. Они находятся по следующим адресам: улица Кулагина, 23, улица Маяковского, 16 и улица Ползунова, 1.

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