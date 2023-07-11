Бараки и «хрущевки»: как в Барнауле появлялись дома – символы советской эпохи

Барак 1939 года постройки и «хрущевка» на одной из улиц Барнаула Фото: Александр Коровниченко

В Барнауле готовят к сносу первый четырехэтажный дом из серии знаменитых «хрущевок». Можно сказать, что такой прецедент – это шаг к исчезновению символов советского градостроительства. Журналист «Комсомолки» и старший преподаватель Института истории АлтГУ Александр Коровниченко рассказывает о трех наиболее известных видах домов советской эпохи.

Деревянный барак

Деревянные здания в два этажа еще можно встретить на улицах Барнаула. Это символы начала советской индустриализации 1930-х годов. Когда началось строительство заводов и фабрик, тысячи рабочих переезжали в города страны. Мест для проживания не хватало, поэтому строились дешевые деревянные бараки.

Вход в двухэтажный барак Фото: Александр Коровниченко

Возводили деревянные бараки чаще всего в 2 этажа. Объяснить это просто: так можно расселить больше людей, чем в одноэтажном. Выше не строили из соображений безопасности. Удобств в таких домах не было. Лишь со временем жильцы сами проводили водопровод.

Но даже в бараках не хватало места всем. В то же время за железнодорожным полотном в Барнауле появился «Копай-город» - место, где в землянках и времянках жили рабочие заводов.

Сейчас двухэтажных «старожилов» становится все меньше. В Барнауле многие из них признаны аварийными. Жильцы расселяются, а дома сносят. А «Копай-город» в 1960-е годы расселили в «хрущевки» на Потоке.

«Хрущевка»

Это, пожалуй, самые известные дома в нашей стране. Прозвали их «хрущевками» неслучайно, так как утвердили их к строительству при Никите Хрущеве. Любой видел такие дома в городе – они стоят целыми кварталами. Типовая застройка велась в 1950 – 1970-е года зданиями нескольких видов, но суть одна – комфортное и доступное жилье, которое должно было заменить старые деревянные бараки. Дома из панелей могли возводить в рекордные сроки, по стране были примеры строительства за 12 и даже за 5 дней.

Кирпичная «хрущевка» Фото: Александр Коровниченко

Почему «хрущевки» были высотой обязательно не выше 5 этажей? Ответ прост – согласно ГОСТу все дома выше 5 этажей должны были иметь лифт, что делало стройку дороже.

Советская экономия отражалась и на интерьере. Например, под окном в кухне обустраивали «морозильную камеру» (нишу), а в стене между туалетом и кухней - окно, чтобы туда проникал дневной свет. Все делалось для экономии электричества.

Еще одна особенность внутреннего устройства таких квартир – проходная комната (если их было несколько). Как говорят, это связано с тем, чтобы не возникало желание заселять в одну квартиру две семьи, как в коммуналку.

В Барнауле процесс быстрого строительства «хрущевок» даже нашел отражение в народном названии одного из районов – Поток. Как считается, это связанно с поточной быстрой стройкой многоэтажек для рабочих заводов.

Девятиэтажка

В 1970-х годах в СССР приступили к строительству более высоких многоквартирных домов в 9 этажей. Можно задаться вопросом: почему не выше? Ответ кроется все в той же экономии.

Барнаульская девятиэтажка Фото: Александр Коровниченко

Дело в том, что советский ГОСТ обязывал оборудовать здание выше 10 этажей двумя лифтами (пассажирским и грузовым). Кроме этого, дома выше 28 метров должны были иметь незадымляемую пожарную лестницу для эвакуации людей. А высота девятиэтажек – 27 метров. Проект типового жилья становился благодаря этому гораздо дешевле.

В Барнауле первые девятиэтажки появились на Новом рынке. Дома показались довольно невзрачными, поэтому их украсили мозаикой. Дальнейшее строительство домов этого типа развернулось в Ленинском и Индустриальном районах.

Барнаульские контрасты. Трехэтажная и пятиэтажная «хрущевки», девятиэтажка и новостройки на заднем фоне Фото: Александр Коровниченко

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