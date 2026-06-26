Нынешний сезон не дает водолазам продохнуть. Фото пресс-службы управления ГОЧС и ПБ

Жаркое лето 2026 года бьет страшные рекорды по количеству утонувших. Сначала купального сезона в водоемах края утонули 39 человек, в том числе 8 детей. В большинстве случаев к поиску погибших в воде привлекают водолазов. Об особенностях своей работы корреспонденту «Комсомолки» рассказали сотрудники поисково-спасательном отряда на акваториях.

Сезон не дает продохнуть

Особый отряд при алтайском управлении ГОЧС и ПБ появился весной этого года.

«Создали его в связи с участившимися случаями гибели людей на водоемах, - пояснил Андрей Малютин, начальник отряда. - В составе – группа водолазов, отдел по безопасности на воде, поисково-спасательное подразделение Камня-на-Оби. Занимаемся не только поиском и спасением, но и профилактикой».

Нынешний сезон практически не дает водолазам продохнуть.

Нынешний сезон не дает водолазам продохнуть. Фото пресс-службы управления ГОЧС и ПБ

«Работаем каждый день, много заявок, - рассказывает Вячеслав Липских, старший водолаз отряда. - Если в прошлом году некоторых утонувших доставали очевидцы или местные власти организовывали поиски, в этом сезоне мы постоянно на выездах, практически дома не живем. В такую жару у воды многолюдно, при этом, увы, очень многие забывают о правилах безопасности».

Подводный дрон от спасателя Оськина

Сегодня водолазный отряд укомплектован не только современным мощным эхолотом, который с помощью ультразвуковых импульсов сканирует толщу воды, но и подводным дроном.

В воде может таиться много опасностей. Фото пресс-службы управления ГОЧС и ПБ

«Дорогостоящий дрон появился благодаря нашему спасателю Александру Борисовичу Оськину. Он купил его в память о сыне. Тот погиб на СВО, парень мечтал быть водолазом…», - рассказал руководитель отряда.

«Оборудование всё современное, пытаемся, как говорится, идти в ногу со временем»,- похвалились водолазы.

Изменилось за последние годы и снаряжение.

«Когда я начинал работать, например, не было особых жилетов, (компенсаторов плавучести) позволяющих всплыть в экстремальных ситуациях, не сбрасывая с себя утяжелители. Сейчас водолазы под водой - только в этих жилетах», - говорит Вячеслав Липских.

Вячеслав Липских работает водолазом уже 20 лет Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Исследование на ощупь

На выезде водолазы работают командой: руководитель спуска, страхующий и непосредственно тот, кто занимается поиском. Вокруг талии обвязывается веревка-«сигнал», с помощью которого идет общение. Есть целый набор сигналов, которые водолаз должен знать назубок, даже если его ночью разбудят. Например, три раза дернуть - на выход, один раз - проверить самочувствие и т.д.

Водолазы, кстати, не плавают, а ходят, причем, не во весь рост. Среди них однажды, по словам ребят, даже был сотрудник, который и плавать не умел, но отлично работал под водой. Поиск ведется на ощупь, в сплошной темноте. Важно хладнокровие.

Жаркое лето 2026 года бьет страшные рекорды по количеству утонувших. Фото пресс-службы управления ГО ЧС и ПБ

Как искали выпавшую с лодки девочку

Вячеслав Липских работает водолазом уже 20 лет. Но и сейчас, говорит он, несмотря на долгий горький опыт, когда достают со дна детей - подбородок трясется.

С этого, говорит, начался первый день его работы - доставал ребенка из водоема. Слава до сих пор помнит, как отец малыша сидел напротив в катере, а на коленях у него лежал его утонувший сын… Смотреть на это было мучительно.

Так же горько было нынче в селе Дмитро-Титово, где в начале июня достали девочку, упавшую с моторной лодки.

«Громкий случай, когда мужчина решил покатать детей на озере Линево, - рассказывает Вячеслав. - Лодка опрокинулась, мужчина и две девочки утонули. Одну девочку до нас уже нашли местные. Наш водолаз Никита Морозов, обследуя дно, сначала обнаружил утонувшего мужчину, и через какое-то время пошел за ребенком. Там была опасность - все дно в корягах, еще растения какие-то толщиной с руку (местные лилиями называют). Все это было чревато неприятностями для нашего водолаза, но на берегу родители с ума сходили, и парень пошел на риск осознанно. Ему приходилось эти растения цепляющиеся ломать, теряя линию поиска. Один раз водолаз зацепился так, что я думал, будет ЧП, но он, слава богу, выпутался, и нашел в итоге девочку…»

Сотрудники Поисково-спасательного отряда на акваториях Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поиски подростка в Смоленском

Сложными были и поиски утонувшего мальчика в Смоленском районе. Напомним, 8 мая днем в селе Смоленское несколько подростков, не смотря на запрет родителей, пришли на берег реки. Дети зашли в воду и стали бродить недалеко от берега. В какой-то момент один из мальчиков оступился и провалился в яму, после чего ушел под воду…

«Были долгие поиски, там три дня работали, - рассказывает начальник отряда Андрей Малютин. - Не выезжая с места происшествия, то есть, у ребят даже смена закончилась, они всё равно остались, дальше продолжали работать. Там очень сильное большое течение. Ребёнок был найден на 15 километров ниже места происшествия. Очень сложный был поиск».

«Сауну заказываем без бассейна»

На вопрос, как вы реабилитируетесь и отдыхаете, Вячеслав Липских усмехнулся.

«В этом году пока не до отдыха, такая горячая пора. Ну а так, зимой в сауну ходим с ребятами. Но только заказываем ее без бассейна. Чтобы он о работе не напоминал…»

Читайте также

Воздух закончился, я сорвал маску и начал глотать воду»: алтайские водолазы о том, как ищут утонувших

Водолазы алтайского управления ГОЧС и ПБ рассказали об особенностях своей работы (подробнее)