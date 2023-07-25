«Воздух закончился, я сорвал маску и начал глотать воду»: алтайские водолазы о том, как ищут утонувших

Вопреки расхожему мнению, водолазы под водой не плавают, а ходят. Фото: Сергей Чуриков

Это лето бьет все рекорды по количеству утонувших в Алтайском крае – с 1 июня в водоемах края погибли 20 человек, из них четверо - дети. В большинстве случаев к поиску тел привлекают водолазов. Об особенностях своей работы корреспонденту «Комсомолки» рассказали водолазы Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

«Водолазы не плавают, а ходят»

Сергей Чуриков работает водолазом три года. Начинал свой путь в ГО и ЧС со спасательного отряда, но друзья затянули в водолазы.

- Сергей, расскажите, водолазы работают только командой?

- Да, обычно это команда из трех человек. Обеспечивающий водолаз, страхующий и непосредственно тот, кто занимается поиском. Вокруг талии обвязывается веревка, так называемый «сигнал», с помощью которого водолаз общается с командой. Если что-то идет не так, то с помощью веревки подается сигнал – нужно дернуть три раза.

- Какие основные опасности ждут водолазов под водой?

- Можно зацепиться сигнальной веревкой, запутаться в траве, напороться на арматуру, может повредиться шланг, подающий воздух, да что угодно. В наших водоемах нет никакой видимости, и весь поиск ведется наощупь. Мы обследуем дно постепенно, метр за метром. И кстати, мы не плаваем под водой, а ходим галсом. На нас надевают специальный груз плюс баллон с воздухом – это около 50 кг.

Помимо баллона с воздухом, на водолазов надевают груз, чтобы они могли ходить по дну. Фото: Сергей Чуриков

- Какие места для погружения самые опасные?

- У нас, пожалуй, все места так или иначе опасны. Это или сильное течение, или двойное дно. Очень много коряг на дне, за которые можно зацепиться.

- Самые длинные поиски сколько времени заняли?

- В прошлом году искали двух утонувших девочек в реке Чумыш. Поиски заняли у нас три дня. Чумыш очень опасная река, извилистая, там много провалов, ям, поэтому поиски осложнились.

- Как вы психологически настраиваете себя на поиск детей?

- Не скажу, что у меня есть какие-то определенные психологические техники, просто настраиваюсь, что нужно найти. Это не просто мое желание, а необходимость. Этого от меня ждут. Особенно родственники.

- Трудно ли стать водолазом?

- Для этого нужно идеальное здоровье, как минимум. Иметь железную выдержку, быть спокойным и терпеливым человеком.

- Какие есть профессиональные заболевания у водолазов? Слышала, что кровь может закипеть от перепадов давления, это правда?

- Самая частая – это баротравма уха или легких. Если всплывать резко с большой глубины, то действительно кровь может вспениться. У нас даже есть такая поговорка «Не всплывай быстрее, чем пузыри».

- Как понять, что человек тонет? Как ему помочь?

- Дети тонут очень легко, им достаточно раз глотнуть воды, и они уходят под воду. Поэтому, за ними нужно очень пристально следить. Это взрослый будет пытаться выплыть, но вообще тонущие люди выглядят как поплавок – то вверх, то вниз. Помогать утопающему нужно либо обхватив его за шею, либо сзади.

- А вы спасали кого-то из воды?

- Да, правда, во внерабочее время. Двое мальчиков решили померить дно, и один провалился. Их папа успел одного вытащить, а второго понесло течением, он как раз проплывал мимо нас, и я успел его поймать.

«На коленях отца лежал его утонувший сын»

Вячеслав Липских 17 лет назад пришел работать коком на водолазную станцию, а в итоге стал погружаться сам. Когда ему предложили должность водолаза – он сразу же согласился, вот только на тот момент думал, что будет плавать под водой, смотреть на рыбок, но все вышло совсем иначе.

Вячеслав Липских работает водолазом уже 17 лет. Фото: Вячеслав Липских

- Вячеслав, вы работаете водолазом с 2006 года. Помните свое первое погружение?

- Это были поиски мальчика 5-ти лет. Тогда на берегу отдыхала семья. Мама, папа, бабушка и двое детей - мальчик и девочка. Родители куда-то отлучились, и бабушка не досмотрела. Нашел я мальчика быстро, но тяжелее всего мне было, когда мы плыли на катере обратно и отец малыша сидел напротив меня, а на коленях у него лежал его утонувший сын.

- Чувство страха вам присуще или вы бесстрашный человек?

- Без страха тут никак, но постоянные тренировки и работа сглаживают его. Когда я под водой, на мне обмундирование, я неповоротлив и неуклюж, а моя жизнь в руках обеспечивающего водолаза – как же тут не бояться. Если я вдруг запутался, или выронил сигнальную веревку, а вокруг ничего не видно – где берег, где русло реки, то можно запаниковать. Но чтобы ни случилось, важно взять себя в руки и делать то, что должен. Риски есть, и они держат в напряжении, но надо быть спокойным.

- Бывали случаи, когда что-то шло не так под водой?

- Да. Я ушел на большую дистанцию от берега и у меня закончился воздух. Оказалось, что маска неплотно прилагала к лицу и воздух начал выходить, а я не заметил. Дал сигнал, чтобы экстренно всплыть. Пока меня тянули, воздух закончился совсем, я уже не отвечал за свои действия, сорвал маску и начал глотать воду, но вытащить меня все-таки успели, откашлялся.

- Как вы перед погружением себя успокаиваете?

Лучшее успокоение – это мои коллеги. У нас довольно дружный коллектив. Да и без этого никак, ведь мы друг друга страхуем, по сути, в наших руках жизни друг друга. Можно сказать, что у нас водолазное братство.

- Кроме поиска пострадавших, чем еще занимаются водолазы?

- Помимо прочего, еще ищем вещественные доказательства. А вообще, был у меня случай – ко мне обратился мужчина, он потерял в пруду Изумрудного ключи от машины. Это было лет 10 назад. Я тогда каким-то чудом эти ключи нашел в том пруду, но устроил в парке аттракцион – собралось около 30 человек, и все смотрели как я из воды извлекал фотоаппарат, телефоны, очки, плееры. Люди ставки делали, какой предмет я найду следующим. Забавно вышло.

- Хотели ли когда-нибудь уволиться?

- Думал, конечно. Но мне сказали: «Слава, эту работу должен кто-то делать. У тебя же хорошо получается», и действительно, а что, если придет человек совсем юный, без опыта, столкнется с теми же трудностями, что и я в самом начале пути, но не выдержит и уйдет. А искать людей кто-то должен. Так что буду работать.

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