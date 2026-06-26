В жару погибают даже здоровые и молодые. Главный кардиолог Алтайского края о том, как уберечься

Жара с каждым годом становится опасней Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температуры воздуха в Алтайском крае, как и в предыдущие, будут превышать 30 градусов. По словам экспертов, такие погодные условия оборачиваются серьезной нагрузкой на организм и провоцируют сердечно-сосудистые сбои. О том, как жара с каждым годом становится опасней и как помочь организму спастись от больших неприятностей «КП»- Барнаул» рассказала Анна Ефремушкина, главный внештатный кардиолог МЗ Алтайского края, доктор медицинских наук.

- Анна Александровна, скажите, прибавилось ли число «сердечников» в эту жару?

- Новые пациенты есть, но статистики какой-то, что это связано жарой, в регионе нет. Хотя если взять свежие европейские исследования, значительная часть бремени, связанная с жарой, приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Авторы исследования утверждают, что изменения климата ведут к экстремальным температурам, частота, интенсивность и продолжительность периодов аномальной жары заметно возросли. Из-за высоких температур во всем мире люди теряют 17,5 миллиона лет здоровой жизни.

- И кто «номер один» под угрозой?

- Больше всего от жары страдают люди старше 60 лет. В зоне риска находятся те, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и ожирение. Но сегодня тот же инсульт молодеет. Судя по недавним исследованиям, во время жары сильно возрастает риск инсульта (на 3,8 %) и острого коронарного синдрома (на 3,5 %). Воздействие высоких температур также повышает риск развития аритмии, внебольничной остановки сердца.

- Как уберечься, что посоветуете?

- Надо людям голову включать, прежде всего. Во-первых, если у вас есть какие-то сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, перенесенный инфаркт миокарда, инсульт, нарушение ритма) то, прежде всего, надо постоянно принимать свои препараты лекарственные, не пропускать. Это раз. Есть наблюдения, что в жару у гипертоников назначенные препараты могут не так снимать давление, как обычно, поэтому стоит носить с собой дополнительные таблетки, так называемую «скорую помощь» при подъеме давления.

Второе -в самую жару, а это, как правило, с 11.00 до 16.00 , постараться не выходить на улицу, поберечься. Не стоит в это время работать на даче, особенно в наклон (чтобы не поднималось давление). Если выходите на улицу, берите с собой воду и укрывайтесь шляпой или зонтом.

Жара с каждым годом становится опасней Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В-третьих - на водоемах, а сейчас на пляжах многолюдно, нужно быть внимательными, даже если у вас нет хронических заболеваний. Нельзя резко погружаться в холодную воду и нырять. Из-за смены температур может произойти остановка сердца. Длительное нахождение на пляже, алкоголь, переедание потом ныряние в вводу могут привести к фатальному исходу.

- Многие в эти дни просто обливаются дома холодной водой – это допустимо?

- Вода для людей, которые не обливались до этого никогда, тоже не должна быть сильно холодной. Она должна быть, как минимум, градусов 35—38, то есть чуть повыше, чуть пониже, чем температура тела или комнатной температуры. Контрастный душ нежелателен.

- Аппетит в жару, конечно, снижается, но на пляжах у воды можно увидеть целые пикники. Что можно есть и пить в жару, а что нельзя?

- Если уж о пикниках у воды, то я сначала скажу то, что и так все знают, однако зачастую игнорируют. Алкоголь в жару чрезвычайно опасен! Он кратно усиливает нагрузку на организм, что приводит к резким скачкам артериального давления, сгущению крови и нарушению терморегуляции, повышая риск развития опасных для жизни состояний. К тому же алкоголь ведет к обезвоживанию. Пить рекомендуют негазированную, несладкую воду. Если нет противопоказаний, можно подкислить воду лимонным соком. Пища должна быть легкая, не жирная и не очень сладкая. Жирное мясо лучше заменить на рыбу, курицу или индейку. Есть больше овощей и фруктов, каши. Не рекомендуются газированные сладкие напитки, так как они вызывают жажду. Колбасу и другие готовые продукты тоже стоит исключить, в них много соли.

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