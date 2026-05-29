Александр не показывает свое лицо в блоге, пока не наберет 10 тысяч подпсичиков Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

23-летний барнаулец Александр в начале мая заглянул в свой электронный «кошелек» и увидел, что на счету осталось скромных 100 рублей. В холодильнике мышь повесилась, а на полках, где некогда стояли крупы, запылилась лишь нескончаемая упаковка соды... Работы нет. На что же жить, что кушать? Парень решил подойти к выходу из ситуации нестандартно и превратил свою историю выживания в социальный эксперимент. Можно ли прожить целый месяц за счет контента в своем блоге, сколько людей готовы донатить блогерам и какие услуги предлагают по бартеру – в материале «Комсомолки».

«Не отталкивай руку дающего»

Как рассказал Александр в беседе с «КП»-Барнаул», до 2011 года он жил с родными в городе Набережные Челны. Позже семья перебралась в Алтайский район, а когда Саша окончил школу, то переехал в Барнаул и поступил в Алтайский государственный аграрный университет. Молодой человек мечтал стать ветеринаром, но жизнь распорядилась иначе, и на третьем курсе он ушел из вуза.

Как и многих из представителей молодежи, Александра терзали мысли о будущем. Найти достойную работу без опыта, а уж тем более без высшего образования – непросто. Но неужели сидеть теперь без дела и без денег?!

«В один момент я наткнулся на блог одного российского маркетолога. В одном из его роликов он с помощью искусственного интеллекта создал девушку, анимировал ее и придумал такой сценарий, что она живет неделю на бартер с блога. Я взял эту идею и решил усложнить себе задачу – у меня эксперимент займет полноценный месяц», - отметил блогер.

Испытания нашего героя начались 4 мая. На счету – последние 108 рублей, которые он потратил на «золотой» ужин студента – пачку китайской лапши и выпечку, которые в тот же день были съедены. Благо, что была вода из-под крана, и она бесплатная.

«Квартира оплачена на месяц, и этот месяц я решил прожить на донаты и бартер с блога с нуля, без лица до 10 тысяч подписчиков. Только контент, бартер и помощь подписчиков. День первый. Смогу ли я вообще поесть завтра?», - такое первое видео опубликовал блогер на своей странице в запрещенной сети.

Как барнаулец выживает на деньги со своего блога

Первые дни в блоге была тишина. На картах – все еще по нулям, желудок – пустой. Несколько дней Александру пришлось поголодать, организм получал лишь воду. Всего за время эксперимента парень сбросил около трех килограмм.

«И вдруг начали появляться подписчики… Люди стали предлагать небольшие сотрудничества, а кто-то предлагал скинуть деньги просто так, безвозмездно. Я стеснялся, но потом пообщался с одной женщиной, которая свела диалог к тому, что незачем отталкивать руку дающего».

Холодильник парня был совсем пуст

Самым крупным «траншем» был перевод на три тысячи рублей, но в основном люди сбрасывают суммы поменьше – до тысячи. Всего за три недели с небольшим на его счета перевели около 10 тысяч рублей, на которые сейчас и существует барнаулец. Как говорится, с миру по нитке.

Жизнь напоказ

В своем блоге Александр появляется в маске на лице. Говорит, что это связано с небольшим стеснением «сцены» - он только-только привыкает к публичным выступлениям и выставлению своей жизни на показ. Это оказалось не так просто, как кажется.

«Мама и мои друзья узнали о моем блоге не сразу. К счастью, мама у меня понимающая, она – хранитель всех моих секретов, никогда меня не осуждает. Она знает, что её советы для меня очень ценны, но в большинстве случаев я все равно делаю по-своему. Кстати, даже когда было совсем непросто, денег я у нее не просил», - подчеркнул Александр.

Кроме средств для выживания парню присылают и разные продукты, которые тот в благодарность рекламирует в своем блоге. Одна женщина из Екатеринбурга прислала пакеты с готовой пастеризованной едой. Блюда были самыми разными: тут и паста с креветками, и паста болоньезе, и борщ, и соляночка, и даже ребрышки с кускусом!

Подписчица из Карачаево-Черкесска отправила блогеру связанную собственными руками кофточку. Тренер из Барнаула предложил Александру по бартеру провести персональную тренировку в фитнес-клубе – учитывая, какие проблемы сейчас с хорошим питанием, немного закалить дух и тело не помешает.

До конца эксперимента осталась неделя. Саша признался, что страха за свое здоровье не испытывал – был уверен, что справится со всеми трудностями.

«За это время пришло осознание, что только сильный человек может попросить помощи. Если предлагают – не отказывайся. Также я понял, что люди у нас отзывчивые – хотя бы пара человек, но придут на помощь, поддержат. Не обходится и без хейтеров, которые обязательно напишут, что нужно идти на завод, но по их поводу беспокоиться не стоит. И если тебе кажется, что ты никому не нужен, никому не интересен – поверь, это не так. Твоя аудитория тебя найдет. Я научился быть благодарным – себе и всему вокруг, вселенной. Конец нашей жизни – он у всех один. Пора переставать стесняться и делать то, что ты хочешь».

Кстати, в будущем парень намерен исполнить свою мечту и открыть ветеринарную клинику в Алтайском крае:

«Люди направляют донаты стримерам, а они на эти деньги покупают жилье, квартиры, одежду. А что если направить эти же суммы на благое дело? Хотелось бы помочь тем, кто сам себе помочь не сумеет».

