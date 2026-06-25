Второе рождение парка Ленина и новая набережная Бии: жители Алтайского края выбрали территории для благоустройства

С 21 апреля по 12 июня в голосовании приняли участие почти 170 тысяч жителей края Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае завершилось Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Больше полутора месяцев жители региона решали, какие парки, скверы и набережные получат финансирование и преобразятся в ближайшем будущем. Теперь списки победителей официально утверждены.

БАРНАУЛ

В краевой столице свой выбор сделали свыше 45 тысяч человек. Горожане определили тройку лидеров, которые приведут в порядок в 2027 году. Так, фаворитом стала зеленая зона в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова. Барнаульцы знают территорию как бывший парк имени Ленина. По планам здесь установят детские и спортивные площадки, оборудуют специальные зоны для выгула собак и организуют уголки для тихого отдыха. Первый вариант дизайн-проекта для участка поддержали 16 013 жителей.

Проект будущего парка им. Ленина Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Второе место досталось зёленой зоне на улице Шумакова, 9. Как уточняется в документах мэрии, это популярная территория за торговым центром «Европа», которая давно нуждалась во внимании урбанистов. За её преображение проголосовали 10 434 барнаульца.

А вот так выглядит проект за ТРЦ "Европа". Фото: портал ЕИС "Закупки"

Замыкает список победителей участок в барнаульском поселке Южный – территория в границах улиц Чайковского и Куйбышева, собравшая 5 865 голосов. Объект находится вблизи Дворца культуры «Южный» и включает в себя площадь с фонтаном, аллею и Мемориал погибшим в локальных войнах

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Если смотреть на картину по всему Алтайскому краю, то в кампании с 21 апреля по 12 июня приняли участие почти 170 тысяч человек. Итоговый перечень включает 79 общественных пространств и дизайн-проектов. Их начнут обновлять уже в следующем году. Люди активно поддерживали как совершенно новые локации, так и продолжение работ на уже начатых объектах.

Губернатор Виктор Томенко в своем MAX-канале привел конкретные примеры будущих строек. Лидером среди новых объектов стала набережная реки Бия в Бийске на участке от парка «Прибрежный» до дамбы. За неё отдали голоса почти 14 тысяч человек.

Глава региона рассказал о планах работ в других городах и районах. В Славгороде строители займутся привокзальной площадью и центральным сквером. Заринск получит обновленный парк «Патриот» и спортивный хаб «Драйв». В Новоалтайске преобразится сквер «Демидов парк», а в Рубцовске появятся новые открытые спортивные площадки. Изменения затронут и села. В Волчихе благоустроят базарную площадь и пешеходную зону на улице Ленина. В Михайловском преобразят местный парк и аллею на Центральной улице.

«Благодарю жителей края за активность, а также 841 волонтера, представителей муниципалитетов, штаба общественной поддержки президентской партии «Единая Россия», других общественных объединений и средств массовой информации, которые помогали в организации голосования», – написал губернатор.

Справка КП

Голосование по выбору объектов для благоустройства проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Цель программы заключается в создании удобных мест для отдыха жителей. Финансирование на ремонт и строительство новых общественных пространств выделяется из государственного бюджета.

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