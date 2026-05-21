Как будет выглядеть аллея Чепурко в Барнауле, которую благоустроят за 38,7 млн рублей

Эскиз будущей аллеи Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Накануне, 20 мая, в барнаульском поселке Южный началось благоустройство аллеи имени Чепурко в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Общая стоимость работ составляет 38,7 млн рублей. Рассказываем, как преобразят территорию за эти деньги.

Победитель голосования

Напомним, аллея была вынесена в прошлом году на голосование за проекты благоустройства и победила, набрав более 10 тысяч голосов горожан. Весной текущего года выбрали подрядчика, который займется благоустройством – ООО «ССК».

На аллее в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирован комплекс работ. Подрядчику предстоит уложить плиточное покрытие, установить современное освещение и систему видеонаблюдения, разместить малые архитектурные формы и провести комплексное озеленение – высадить деревья и кустарники.

Судя по эскизам, на будущей аллее будет широкая прогулочная зона, отделенная от автомобильных дорог деревьями и зонами отдыха. В начале расположена круглая площадь с декоративным покрытием. Предусмотрены зоны отдыха с лавочками, современные навесы и павильоны из дерева с местами для сидения.

Общая стоимость работ оценивается в 38,7 млн рублей. Завершить благоустройство планируется до 12 октября 2026 года.

Продолжение благоустройства на Южном

Напомним, что с 22 апреля в Барнауле стартовало новое онлайн-голосование по выбору общественных пространств, которые планируется благоустроить уже в 2027 году. Барнаульцы смогут выбрать, какой объект будет благоустроен следующим: Мемориал погибшим в локальных войнах или площадь у ДК «Южный».

Голосование продлится до 12 июня.

