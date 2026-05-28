На Алтае неизвестный жестоко избил 70-летнего дедушку на глазах у внука

Накануне в соцсетях появилась шокирующая история жестокого избиения 70-летнего пенсионера. Как сообщил подписчик в тг-канале «Республика Алтай в Telegram», на мужчину на глазах его жены и маленького внука набросился неизвестный. После ЧП пострадавший был госпитализирован в больницу.

В посте не говорится о том, когда именно произошел инцидент. По словам автора, 70-летний пенсионер из села Алферово Майминского района забрал жену с работы и четырехлетнего внука из детского сада. По пути семья заехала за молоком в местный магазин. В момент, когда машина остановилась, из торговой точки вышли двое мужчин в нетрезвом состоянии. Автор уточнил, что на них не было даже обуви.

«Один из них сам задел машину и сразу направился на деда, который даже не отстегнул ремень безопасности (все записано на камере возле магазина и на видеорегистраторе, что дед к нему даже не коснулся). Сказав лишь «Ты меня чуть не сбил», он начал сразу дубасить дедушку по лицу», - говорится в посте.

Мужчина якобы продолжал избивать пенсионера, даже когда тот потерял сознание. Отогнать злоумышленников попыталась супруга пострадавшего, но и ей якобы тоже досталось.

По итогу пострадавший попал в больницу. Ему диагностировали травму головы. Также у него опухла челюсть и разбита губа. На агрессоров уже написано заявление в полицию.

«Пусть люди знают, какие отмороженные герои гуляют в будни совершенно пьяные. Здесь столько детей в это время, столько мам с колясками и пожилых людей...» - пишет автор.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай, по данному факту в настоящее время ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

