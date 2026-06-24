«У нас психанули кони»: популярные стендап-комики устроили «Разгром» на Алтае

Съемки подкаста проходили в мае. Скриншот видео из группы Евгения Чебаткова в VK

Популярные стендап-комики Евгений Чебатков, Егор Свирский и Алексей Стахович записали алтайский выпуск подкаста под названием «Разгром». Видео было опубликовано в официальной группе Чебаткова в VK. В ролике, записанном на берегу реки в Республике Алтай, молодые люди порассуждали про три Алтая, красоту республики и рассказали, с чем им пришлось столкнуться за время своего путешествия в регионе.

Съемки подкаста проходили в мае этого года. Как рассказали комики, во время путешествия на Алтай им очень повезло с погодой – они застали и теплые деньки, и даже снег. В целом путешествие звезд проходило, как и у обычных туристов: сплав по горной реке, прогулка на конях и поездка на болотоходах.

«На сплаве были очень крутые, резкие… каламбуры нашего капитана. Мы проплываем, вернее, идем на нашем судне, а на берегу коровы на солнце, и он (капитан, прим. ред.) говорит «Телки загорают!». На борту было три стендап-комика, а разорвал капитан», - рассказал Евгений Чебатков.

Во время прогулки на конях комикам пришлось столкнуться с небольшими капризами их верных спутников:

«У нас психанули кони - пытались разбежаться на реке, не хотели ее переходить», - отметили артисты.

Как признался самый юный участник выпуска, белорусский комик Егор Свирский, Республика Алтай его покорила.

«Теперь это мое любимое место в России. Мне здесь очень нравится – будто попал в какую-то сказку. Мой любимый мультик – «Аватар: Легенда об Аанге», и вайб один в один: холмистая местность, реки, что-то магическое», - высказался Егор.

Однако, несмотря на всю красоту региона, отправиться в экстремальное путешествие ни Егор, ни Алексей не решились бы. Хотя в Республику Алтай нередко приезжают те, кто ищет «дикий» отдых.

Одной из тем, которую обсуждали комики во время подкаста, была вечная путаница из-за похожих наименований двух соседних регионов – Алтайского края и Республики Алтая.

«Два Алтая – надо что-то с этим делать. Есть Алтайский край – более прогрессивный в плане технологий, и республика – она про путешествия и туризм. Зачем вам одно название?» - спрашивает Стахович.

Кстати, аналогично называется и город в Казахстане. В 2019 году приграничный город Зыряновск был переименован в Алтай.

«Домой возвращаешься, а тебя спрашивают «Где был?». Отвечаешь, что на Алтае. Но на каком из?» - шутит один стендаперов.

К слову, от республики комики остались под впечатлением. Как подчеркнул Алексей Стахович, куда ни посмотри – везде красивая картинка для заставки на телефон.

Напомним, что в прошлом году Евгений Чебатков уже приезжал в Республику Алтай, однако его путешествие подпортила болезнь – со слов артиста, во время поездки он подхватил вирус коксаки. Симптомы заболевания проявились уже после его возвращения домой. Из-за высокой температуры, сыпи и боли мужчине даже пришлось вызывать медиков.

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