В архиве суда до нашего времени сохранились материалы 30-40 годов прошлого века Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Красно-черное здание на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия в Барнауле довольно сложно пропустить – исторический памятник, построенный в 30-40 годах прошлого столетия, даже спустя столько времени выглядит могущественно и стильно. Когда-то в этих залах размещался крайком КПСС, а с 1990 годов – Алтайский краевой суд. Просто так сюда не зайдешь – суровые судебные приставы, хранящие закон и порядок в этих стенах, сразу же остановят. Но один день в году для журналистов сделали исключение и показали, какие тайны хранит бывший «Дом правосудия».

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

От прошлого к настоящему

Первая остановка – музей Алтайского краевого суда. Как рассказала Консультант общего отдела, специалист по архиву и музею Дина Башкатова, он был открыт в конце 2002 года, к юбилею краевого суда.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Вообще суд открылся в 1937, как и большинство краевых учреждений – в тот год Алтайский край стал отдельной административной единицей. Здесь вы можете посмотреть, чем отличалось прошлое от настоящего, и как обходились в эпоху до компьютеров. К примеру, сейчас судьи активно пользуются правовыми справочными системами, где можно увидеть не только действующие законы, но и отмененные, и даже те, что вступят в законную силу. А здесь вы можете увидеть рабочий кодекс судьи 1961 года: чтобы кодекс соответствовал всем вносимым изменениям, судья или от руки, или с помощью машинки вносил изменения и вклеивал их. Нет компьютера – работаем руками», - рассказала Дина Евгеньевна.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Рукописные» кодексы, хранящиеся в музее, принадлежат бывшего судье Николаю Андронову, который ушел в почетную отставку в 90-х годах. Здесь же хранится и его мантия. К слову, впервые мантии в 1992 году надели судьи Конституционного суда, а в 1993 году был утвержден единый стандарт. Мантия не только подчеркивает авторитет судебной системы, но и как бы скрывает от глаз окружающих личные качества, эмоции того, кто выносит решение – этакая мантия «невидимости», за которой скрывается обычный человек.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, еще одним судейским атрибутом считается молоток: в фильмах и сериалах часто показывают, как судья с его помощью призывает участников процесса к порядку. Однако на деле этот предмет вполне заменяют судебные приставы, а молоток – не более чем сувенир.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди важных судейских артефактов довольно много тех, кто относятся к эпохе Великой Отечественной войне. Всего на войну тогда ушел 121 человек из числа судей и работников аппаратов судов Алтайского края.

«Здесь у нас хранится надзорное производство. В качестве обложек использовали и газеты, и даже обои – бумаги тогда не хватало. После войны было не легче. Вот, к примеру, гражданское дело, в котором женщина просит о расторжении брака. Прошло уже больше 10 лет, как ее супруг пропал без вести на войне, в связи с чем она просит расторгнуть брак – она больше не ждет и не надеется, что он вернется. В те времена дела о расторжении брака относились к подсудности краевого суда», - рассказала сотрудница музея.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди архивных фотографий в музее – снимки одного весьма значимого процесса. В 90-х года, когда начали говорить о создании суда присяжных, Алтайский край стал одним из 11 регионов, в которых в качестве эксперимента ввели «суды общественной совести».

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Тогда в Алтайском краевом суде состоялось первое заседание с участием суда присяжных. Это было дело в отношении двух людей, которые убили шофера и угнали машину. Для 90-х такое преступление было типичным. Подсудимые сами выбрали присяжных, видимо рассчитывали на снисхождение. Однако они были осуждены и приговорены к значительному лишению свободы за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Сейчас они уже освободились. Весь судебный процесс фиксировался на видеопленку».

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, так как суд присяжных создавался с нуля, в рамках обучения и обмена опытом алтайские судьи активно ездили за границу – в США, Великобританию, Францию и другие страны. По понятным причинам сейчас такой практики уже нет.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Где хранят дела?

В архиве суда до нашего времени сохранились совсем старинные материалы 30-40 годов прошлого века. Так как бумажным носителям нужны специальные условия – и особая температура, и влажность – их хранят в приспособленном помещении. Интересно то, что стеллажи здесь передвижные – катаются по рельсам. Одним движением руки можно отодвинуть нужный и найти то, что ищешь.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Здесь хранятся только те дела, что относятся к нашему суду. Бывает, что нам звонят и просят дело, которое рассматривали в Центральном районном суде, но из районных судов материалы к нам в архив не поступают».

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самым массивным, которое хранится в краевом суде, является дело о преступном сообществе и наркоторговле за 2017 год – оно насчитывает 342 тома!

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Там довольно много переводов. Если человек другой национальности, он имеет право на переводчика, поэтому и получилось так много томов. Одно дело занимает целый стеллаж и еще немного полок на другом».

Кто такие скрытые свидетели и зачем их прячут

Всего в здании Алтайского краевого суда располагаются 18 залов судебных заседаний.. Корреспондент «КП»-Барнаул» попал в один из двух самых больших, в котором есть самое передовое оборудование.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказал начальник отдела информатизации Павел Трощиновский, 15 залов оборудованы системы видеоконференцсвязи, которая позволяет участникам присутствовать на заседании дистанционно, к примеру, если подсудимый находится в следственном изоляторе.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также в залах есть система аудиофиксации судебного процесса и документ-камера, которая помогает вывести на экран бумажный носитель – его достаточно всего лишь положить на планшетку.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«В этом зале также есть система скрытого свидетеля, которая применяется, когда нужно анонимно допросить свидетеля. Свидетель находится в отдельной комнате – его заводят тайно, поэтому его никто не видит и не слышит. В помещении находится камера, с помощью которой человек видит всех участников процесса. При даче показаний система меняет его голос до неузнаваемости. Раньше это оборудование применялось часто, а в последние годы довольно редко - в прошлом году был один случай. В основном это уголовные дела по убийствам или наркотикам», - пояснил Павел Трощиновский.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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