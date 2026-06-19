Заместитель председателя Алтайского краевого суда Дмитрий Пашков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году на экраны кинотеатров вышла новая кинолента режиссера Тимура Бекмамбетова под названием «Казнить нельзя помиловать». Действие фильма разворачивается в 2029 году в Лос-Анджелесе, где люди наделяют правом вершить правосудие систему искусственного интеллекта под названием «Мercy». Конечно, сюжет является фантастическим, но лишь отчасти - в судебную систему, действительно, внедряется искусственный интеллект, а в ряде стран нейросети даже могут выносить приговоры по отдельным материалам. О работе Алтайского краевого суда и о том, как обстоят дела с новыми технологиями, «Комсомолке» рассказал заместитель председателя Дмитрий Пашков.

От шапок к телефонам

Как рассказал Дмитрий Александрович в рамках Дня открытых дверей для представителей СМИ, Алтайский краевой суд в первой инстанции рассматривает уголовные дела, относящиеся к категории особо тяжких, содержащие государственную тайну, дела в апелляционной инстанции, а также с недавних пор и в кассационном порядке. В последние два-три года количество уголовных дел снижается.

«И это тенденция не только Алтайского края, но и всей России. Сокращение идёт в среднем порядка на 15%», - отметил Дмитрий Пашков.

По мнению зампредседателя суда, одной из причин уменьшения числа уголовных дел является гуманизация уголовного законодательства – то есть меры ответственности смягчаются. Об этом курсе государственной политики говорил в том числе и Президент РФ Владимир Путин.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сама преступность не стоит на месте и тоже меняется. Дмитрий Александрович вспомнил, как в начале его судебной деятельности в начале 2000-х годов был большой процент грабежей, когда с людей срывали шапки. С появлением телефонов начало расти число краж гаджетов, а в настоящее время – «бум» мошенничеств, в том числе дистанционных.

«Мошенники обманывают, в основном, пожилых людей. К примеру, по схеме «Ваш родственник попал в беду», под предлогом замены домофона и так далее. Конечно, расстраивает то, что зачастую в совершение таких преступлений вовлечены молодые люди в возрасте 18-20 лет. Как правило, сроки назначаются реальные. Люди сами ломают себе жизнь».

О громких делах

Не секрет, что большие сроки получают не только мошенники, но и осужденные по наркостатьям или за убийство. Последнее из громких дел, которое рассматривали в Алтайском краевом суде в апелляционной инстанции – дело барнаульского маньяка Виталия Манишина. Напомним, что суд первой инстанции приговорили его к 25 годам лишения свободы, после рассмотрения жалоб приговор остался без изменений.

«А в прошлом году у нас рассматривалось дело по 210-ой статье (Организация преступного сообщества или участие в нем, прим. ред.), по которой привлекалась к ответственности группа людей, в том числе так называемый «вор в законе». Насколько я помню, дело рассматривали и в Верховном суде, но приговор остался без изменений».

Всего за последний год в Алтайском краевом суде было рассмотрено в апелляционном порядке порядка 5,5 тысяч уголовных дел. При этом процент утверждаемости приговоров составил 89,7% - это говорит о том, что лишь одно из десяти дел претерпевает изменения после обжалования.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про нейросети

Как отметил Дмитрий Пашков, судебная система не стоит на месте. С появлением новых возможностей для облегчения работы судей стали задействовать и искусственный интеллект. К примеру, в залах судебного заседания производится транскрибация – проще говоря, перевод речи в текст. Сначала весь судебный процесс записывается на аудио, а потом расшифровывается и проверяется секретарем заседания на предмет ошибок. Пока что технология введена не повсеместно, а лишь как пилотный проект в отдельных регионах.

Алтайский краевой суд Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

А в ряде стран нейросети наделили правом выносить приговоры. Судя по данным из открытых источников, первый случай вынесения судебного приговора с использованием искусственного интеллекта произошел в Колумбии в начале 2023 года. Тогда рассматривался медицинской страховой спор. Помимо Колумбии, технологии ИИ активно внедряются в правосудие в Китае – к примеру, рассмотрение и вынесение решений по трудовым спорам в Шэньчжэне, или в Нидерландах, где ИИ помог судьям подготовить черновик мотивировочной части уголовного приговора.

«На самом деле это будущее не такое далекое, вопрос использования нейросетей активно обсуждается. Я знаю конкретную ситуацию, когда в Западно-Сибирский кассационный суд поступила жалоба, составленная искусственным интеллектом. Как это поняли? Дело в том, что ИИ при составлении жалоб или судебных решений может допускать ошибки и даже придумывать какие-то примеры. Думаю, что от помощи ИИ мы никуда не денемся, рано или поздно это придет. Но в любом случае судебные решения должны и будут постанавливаться судом и судьей».

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