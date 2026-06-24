«Не чувствовал ни рук, ни ног»: на Алтае мужчина сломал позвоночник при купании в запрещенном месте

Пляж не был оборудован для купания. Фото: ССМП Бийска

В Бийске местный житель получил так называемую травму «ныряльщика». Прямо с пляжа его госпитализировали в больницу. Подробности ЧП рассказали на станции скорой медицинской помощи Бийска.

Инцидент произошел на озере Ковалевское. Судя по всему, пляж не был оборудован для купания – там нет ни спасателей, ни медиков, а дно не обследовано. Несмотря на это, молодой человек все-таки решил искупаться и нырнул в воду, но выйти на берег сам уже не смог – он не чувствовал ни рук, ни ног. Очевидцы вызвали на место бригаду станции скорой медицинской помощи.

По словам главного врача станции Алексея Карнаухова, первичный осмотр показал, что у мужчины перелом шейного отдела позвоночника.

«Мужчина был доставлен бригадой скорой помощи в больницу. Летом одним из распространённых видов травм являются «травмы ныряльщиков». Зачастую люди недооценивают опасность. Не замечают подводных препятствий и неверно оценивают глубину», - прокомментировал врач.

Такие травмы происходят при ударе головы о дно водоема. Как результат – перелом позвоночника, который зачастую осложняется сдавлением спинного мозга, что чревато необратимыми последствиями.

Медики призвали бийчан быть бдительнее и соблюдать правила безопасности, одно из них – выбор официального пляжа. На данный момент в наукограде открыты лишь два безопасных места для купания – в районе АБ (ранее кварталы обозначались буквами, а не цифрами, прим. ред.), а также у Коммунального моста.

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