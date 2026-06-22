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Происшествия22 июня 2026 10:00

«Звонки поступают, но…» Подростка, потерявшегося в Барнауле неделю назад, пока не могут найтифото

Поиски пропавшего неделю назад мальчика остаются безуспешными
Марина КОЧНЕВА
В поисках пропавшего мальчика пока нет проблесков

В поисках пропавшего мальчика пока нет проблесков

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» продолжает размещать тревожную ориентировку об исчезновении 14-летнего подростка Тимофея из Барнаула.

Мальчик пропал еще 15 июня, а информация об его исчезновении поступила к волонтерам лишь 21 июня. С момента ухода подростка прошло уже шесть дней. При каких обстоятельствах пропал ребенок, полицией не сообщается.

Ориентировка

Ориентировка

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт».

В ориентировке от поисковиков кратко говорится, что несовершеннолетнему 14 лет. Рост около 176 сантиметров. Телосложение худощавое. Во что он был одет, неизвестно.

«Пока мы занимаемся информационным поиском и пытаемся выяснить, где в эти дни могли видеть подростка, в каком населенном пункте. Звонки нам периодически поступают, но пока, к сожалению, информация не подтверждается. Были ошибочные сообщения, когда за Тимофея принимали похожего мальчика»,- рассказала «КП»-Барнаул» волонтер отряда «ЛизаАллерт» Полина Чербу.

ВАЖНО!

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят немедленно сообщить в полицию или позвонить по телефонам отряда «Лиза Алерт»:

- 8(800)700-54-52;

- 112.

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